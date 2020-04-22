孔令龍：只貢獻財政18％ 油價崩盤我國不會破產

（檳城22日訊）馬來西亞中華總商會（中總）中央理事暨稅務專家孔令龍指出，雖然我國是原油出產國，但是國際油價出現前所未見崩盤走勢，還不致於讓國家經濟陷入危機或瀕臨破產邊緣，因國家石油相關收入只貢獻國家財政18％。

孔令龍接受光明日報訪問時指出，政府從2009年開始，就已經把倚賴著國家石油相關收入從40％降至18％，換言之，國家的經濟收入並不是大部分依賴石油的收入。

他說，石油相關收入只貢獻國家經濟1/5，所以基本上國際油價崩盤還不致於令到國家經濟出現危機，況且國家經濟收入還有來自出口業，以及國內市場消費。

他說，前財長林冠英去年10月宣佈今年財政預算案時，政府是預測今年原油價格是制定在每桶62美元，可是沒有預料到新冠肺炎嚴峻疫情會籠罩全球，在短短半年之內就跌至每桶22美元，跌幅相等於每桶原油價格差額不見了40美金的缺口，因此目前則是考驗政府如何彌補財政上損失的缺口。

國家經濟還能支撐

他說， 因為國家還不是處於戰爭動亂， 導致國家經濟全部靜而不動而死去，目前整體國家經濟還是能夠支撐下去，不過卻潛伏著一定的危機風險。

“無論如何，根據我們的預測，隨著歐美國家的疫情控制下來之後，以及全球對石油需求逐步恢復後，預料明年石油價格將會恢復至每桶32美元，也深信政府在制定明年財政預算案時，將會朝著此石油價格部署明年的國家財政預算。”

他說，因為國家石油收益減少下，相信今年國家財政預料出現收入不敷5％，不過在經濟學上，若出現收入不敷5％還是可被接受範圍內。

“我們今天的局面，並不是石油價格崩盤問題而影響國家經濟，而是因為全球疫情間接導致石油收益大跌，尤其這個疫情影響到全世界的進出口業，加上因為大部分國家採取封鎖措施，就影響全球對石油供應需求而降低，包括疫情牽連到經濟，經濟就牽連到你我之間。”

10％行業此刻蓬勃發展

孔令龍強調，國家經濟不會因為石油價格崩盤而破產，根據我們掌握最近的國內市場經濟調查報告披露，我國還有10％行業在此刻繼續蓬勃發展，甚至繼續招聘員工，這些行業包括手套業、口罩業、醫療用品、糧食供應鏈、送餐服務業、網上購物平台，其他的工業也包括包裝業，也在陸續獲得政府允許恢復操作。

“不能否認一個事實，我們已經不能回到昨天，未來將會是一個新常態，這個新常態將會嚴重影響了我們的經濟，因為我國的經濟必須胥視市場消費，以及出口業。因為大馬是屬於開放式的經濟，在出口減少情況下，又加上我們本身的消費能力降低下，已經導致市場消費都處於低迷，尤其未來市場消費也會持續謹慎消費，甚至改變了市場消費模式。”

另外，孔令龍指出，目前很多中型廠家在行動管制令下，已經不能支撐了，預料接下來還會出現另一波裁員或減薪潮。

他說，現在連雲頂這樣大的財團、航空公司都減薪，可想而知其他行業也一樣受到嚴重衝擊。