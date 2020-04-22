管制令進入第36天 首長欣慰檳上週零確診

（檳城22日訊）行動管制令進入第36天，檳州首席部長曹觀友欣慰，檳州過去一週的新冠肺炎確診病例都是“零”，這成果得來不易。

他說，根據檳州總警長的匯報，從4月15日至21日晚，檳州遵守管制令的比例達97.92%，有566人因違令被捕。

“這些數字的背後是前線人員竭盡所能的付出，及民眾遵守管制令待在家的犧牲。”

檳遵守比例達97.92%

他今日在臉書直播記者會上說，儘管我國新冠肺炎確診病例逐漸下降，但大家仍須持著強大的身心去應對疫情後的常態，直至疫苗研發成功或社會已產生群體免疫力為止。

他指出，上週一檳州政府召開了一項虛擬圓桌會議，聚集技術專員，商討如何協助檳州應對新常態的技術與解決方案。

他說，大馬投資發展局（MIDA）兩天前發佈2019年批准投資報告，檳州製造業的外來直接投資（FDI）創下150億令吉投資額、涉及166個項目成為全國之冠。檳州製造業所批准的總本地及外國投資共160億9000萬令吉。

“兩個都是檳州史上最高的成就！我在此恭喜也感謝大家。州政府將確保檳州經濟在新常態下仍保持彈性。”

他說，在歡慶成就之際州政府也把焦點轉向服務業。服務業對檳州經濟貢獻最大，佔檳州國內生產總值（KDNK）49%，緊接著是製造業，占國內生產總值46%。服務業提供約30萬個工作機會。

檳99%服務業屬中小企業

曹觀友說，根據檳城研究院的分析，檳州99%的服務業者是屬於中小企業，而中小企業共有46種類別、涉及4個主要領域，包括農業、建築業、製造業及服務業，其中服務業是受疫情影響最大的領域。

“該分析也指出，藝術、娛樂和休閒行業中業，有74.9%是微型企業，該群體也面對極高的經濟風險。”

基於上述領域對州經濟扮演重要角色，州政府決定成立“檳州旅遊新常態工作小組”（Tourism Penang Next Normal Taskforce）。此小組將收集旅遊業利益業者的意見，制定策略確保該領域在新常態下持續發展。

“此小組以我為首，而掌管檳州旅遊發展事務及古跡、文化與藝術委員會的楊順興為副主席，秘書處為檳城環遊旅遊機構（PGT）。”

他說，本月25日，該小組將與旅遊業者進行虛擬圓桌會議，初步討論所受的影響，也希望預先採取措施，協助人民度過難關，確保檳州及人民的未來。

在今日，第一長城慈愛基金會捐助11萬令吉的醫療設備予檳州衛生局，由該基金會顧問李悅瑜、主席林禎祥及秘書林國明移交，檳州衛生局醫藥組法醫部副主任Encik Dr. R.A. Lingeshwaran代表接領。

另外，檳州土著承包商協會也捐獻110箱、價值1萬5000令吉的食物禮籃予州政府，由主席拿督依占及副主席阿都查利代表移交。