零活躍病例 玻州威南綠了

活躍病例增至43宗 蕉賴轉紅區

（八打靈再也22日訊）截至昨日中午12時，吉隆坡蕉賴的活躍病例增至43宗，由橙區轉為紅區。不過，在最北端的玻璃市的活躍病例已經清零，目前整個州都是綠區。

衛生部今早在推特推文說，玻璃市的活躍病例已經清零，目前整個州都是綠區，但依然希望民眾能夠遵守行動管制令，徹底打敗冠病。

全國14個活躍紅區

衛生部說，根據累計病例，我國共有30個紅區，而根據活躍病例，目前我國共有14個紅區。

根據衛生部全國危機準備及應對中心（CPRC）截至昨日中午12時的數據顯示，我國的活躍病例紅區共14個、橙區共7個、黃區共63個及綠區共64個。

根據冠病數據指標，41宗和以上的地區歸類為紅區、21宗至40宗為橙區、1至20宗為黃區及沒有病例為綠區。

隆班底谷病例最高

另一方面，目前活躍病例最高的地區問吉隆坡班底谷，共有347宗，其次為砂拉越古晉的217宗及雪州八打靈的106宗。

其他活躍病例紅區分別是森美蘭芙蓉（100宗）、雪州烏魯冷岳（96宗）、巴生（51宗）、吉隆坡甲洞（87宗）、蒂蒂旺沙（58宗）、蕉賴（43宗）、馬六甲中央縣（60宗）、彭亨關丹（71宗）、柔佛居鑾（86宗）、新山（73宗）及砂拉越哥打三馬拉漢（59宗）。

此外，若以累積病例計算而被列為我國冠病紅區分別是雪州八打靈、烏魯冷岳、鵝嘜、巴生、雪邦、烏魯雪蘭莪、布城、吉隆坡蕉賴、甲洞、班底谷、蒂蒂旺沙、 霹靂州下霹靂、近打、 吉蘭丹哥打峇魯、彭亨而連突、關丹、馬六甲中央縣、野新、森美蘭芙蓉、林茂 、柔佛峇株巴轄、新山、居鑾 、古來、麻坡、砂拉越古晉、哥打三馬拉漢、沙巴亞庇、拿篤及鬥湖。

截至昨日中午12時，國內並沒有新增因累積病例而被列入冠病紅區的地區，國內紅區維持在上述30個地區。

橙區減至7個 綠區增至65個

根據疫情分布圖，玻璃市、吉打、檳城、霹靂、吉蘭丹、登嘉樓、沙巴、布城和納閩，都是沒有紅區的州屬和聯邦直轄區。

截至昨午，以治療中病例為標準的數據顯示，全國橙區從8個減至7個，黃區72個減至62個，而綠區從55個增至65個。

數據顯示，全國最多治療中病例的地區依然是吉隆坡班底谷，從343宗增至347宗，其次是砂拉越古晉從221宗減至217宗、雪州八打靈111宗減至106宗，及森美蘭芙蓉113宗減至100宗；其餘地區皆介於零病例至96宗。

班底谷的累計確診病例為634宗，是全國最多；雪蘭莪州則是全國累計確診病例最高的州屬，共1356宗，而全國累計新冠肺炎確診病例達5482宗。

根據衛生部指標，確診病例超過41宗的地區被列為紅區，21至40宗的地區列為橙區，1至20宗屬於黃區，零確診病例屬綠區；當局把病例分類成為累計確診病例和治療中病例。

連續8天零確診 玻有望轉綠

（加央22日訊）玻州已連續8天（截至22日中午12時）沒有新確診病例，如果在未來一週內再無新病例，將有望正式轉“綠州”。

玻州衛生局主任希拉祖丁說，該州在14日出現最後一宗確診病例，如果能維持14天零確診，那衛生部將進一步公佈玻州的疫情，以及接下來的應對措施。

“所謂的14天，是從最後一宗病例算起，不是從最後病患出院日期算起。”

他今早在玻璃市改造中心接領獄友縫製的525套隔離服後，接受媒體訪問時這麼說。

詢及隔離人數和情況，希拉祖丁說，目前被隔離者並症狀，都是從高風險的紅色疫區返回玻州而須接受隔離和檢測，並非與確診病患有近距離接觸。

“現階段還有19人，分別在加央護士學院及加央工業培訓學院（ILP）接受隔離。”

玻州自3月12日出現首名確診冠病的病患，至本月14日為止，共18人確診，2人不幸病逝，16人已痊癒，昨天來自武丹阿芝的4名病患出院後，該州已無活躍病例。

臨時監獄容納100人

玻州監獄局主任末佐希爾說，該局已在玻州改造中心準備2棟牢房，充作管制令臨時監獄，明天起將開始運作，可容納100人。

他說，117人違反管制令被判入獄，截至今天，41人已服刑屆滿獲釋。

“另外，13名獄友從14日開始縫製隔離服，已完成525套，每天從早上8時至下午5時縫製，平均一天100套。現在先移交部分給衛生局，獄友還會繼續完成任務。”

玻最後4確診者出院

隨著州內最後4名確診病患出院，玻州目前已沒有新冠肺炎患者在院治療。

玻州最後一次出現新確診病例是在本月14日，玻州必須連續14天沒有出現新病例才能被視為“綠州”。

根據玻州衛生局昨日在臉書發布的數據，截至21日中午12時，該州不僅沒有新病例，來自烏丹阿芝區的最後4名病患也獲准出院，目前州內所有地區已沒有活躍病例。

玻州自今年3月12日出現首名新冠肺炎確診病患後，至本月14日共有18宗累積病例，當中有2人不幸死亡。

玻拉惹御令 清真寺延長關閉至下月杪

玻璃市拉惹端姑賽希拉魯丁殿下御令，州內所有清真寺及祈禱所延長關閉，至5月31日為止，包括周五主麻（Solat Jumaat）、宗教活動、齋戒月晚間息禮（tarawih）。

殿下也說明，這段期間依舊只允許3名宗教職員即教長（Imam）、祈禱召喚師（Bilal）及祭司（siak）值勤。

殿下通過玻州宗教及馬來風俗理事會發文告表示，新冠肺炎疫情已逐漸改善，但需要各階層人士能繼續努力，給予醫護員全力配合。

殿下喜見玻州已無活躍病例，而延長關閉清真寺及祈禱所的決定，希望此舉有助早日切斷冠病傳染鏈。

威南轉綠 管制令沒放鬆

（威南22日訊）14天無新確診病例，威南成為檳州首個“綠縣”，不過該縣並沒有因此享有比其他地區更自由和更寬鬆的行動管制令。

檳城抗疫通訊與賦權予民小組主任沈志強接受光明日報記者訪問時強調，管制令來自聯邦政府的權利，衛生部沒有清楚指示，黃區轉綠區之後是否可以放鬆或是提早解除管制令。

他說，威南縣會繼續執行管制令，方式也不會有什麼改變，其他細節讓衛生部和國防部來宣佈。

他呼吁大家，防疫工作不能太專注在“顏色”上，因為這種標籤方式其實讓人相當混淆。除了以一個區域的確診病例累計總數劃分顏色，衛生部也以活躍病例、痊癒出院劃分顏色，即有橙色和黃色，是要以哪一種作為標準？

“我的意思是，如果只專注在顏色方面，看到統計數目越來越好我們就會放鬆，這是一種假的安全感，是很危險的。”

他強調，即使這波疫情結束也可能出現新的病例，這是一場長期的戰爭，大家必須要有心理準備，做長久的打算。

他認為，管制令解除之後預料會有新生態，當老闆的人可能會因為人潮銳減生意受打擊，打工的可能會面對工廠裁員而失業，每個人必須要有心理準備，做好財務管理，這是可以預見的挑戰。

受詢及州內一些商業活動是不是能以限時營業的方式陸續放寬，沈志強重申要等衛生部和國防部的評估。