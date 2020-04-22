​防長：統計資料擬SOP 跨州回家須警局申請

（布城22日訊）任何有意願要從家鄉跨州返回住家或工作地點的民眾，受促從25日起，上網或到鄰近警察局提出申請，以便當局統計資料，擬定“家鄉返回”的標準作業程序（SOP），讓閑賦在家鄉超過一個月的民眾可以回到住家或工作崗位。

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，政府現時候不能承諾何時可以讓這些在3月18日行動管制令開始之前，就返回家鄉的民眾上路回到住家，政府還得收集資料及進行統計及研究後才能決定，估計最快要5月1日才能成行。

依斯邁沙比利出席行動管制令跨部門會議後，在直播記者會上表示，他明瞭民眾現在迫切想從家鄉返回住家的心情。“他們擔心空置一個月的家入賊、自己返鄉的家長會擔心在城市的孩子。”

“我知道，尤其是在政府宣布可能放寬讓大專生返鄉後，更激起這批人的渴望，大家都歸心似箭的想回家。”

可是，他說，與大專生不同，政府可以知道大專生的確實人數，也知道他們的健康狀況，但是這些返鄉的民眾，政府不知道確實的人數，也不知道他們返回的家鄉在哪兒；政府可以安排巴士載送大專生返鄉，但返鄉民眾的情況不同。”

他說，為此，政府的初步計劃是讓這些有意跨州、跨境回家或工作地點的民眾，可以從25日起，通過手機應用程式（Gerak Malaysia）線上報備申請或到臨近警局報備，提供出行人數、啓程及抵達地點等資料，讓政府掌握數據，以擬定SOP之後，才開放讓民眾返回住家及工作地點。

最快5月1日成行

他說，國安會將在衛生部建議下，最快於5月1日宣布。

與此同時，他表示，截至昨日，警軍在全馬設立835個路障，排查了60萬9411車輛，逮捕865名違反行管令人士，比昨天的946人少，累計遭逮捕的人數達1萬7335人。

他說，865人中，其中732名被扣留，133人獲得警方保釋；昨天有1236人被控上法庭。

他說，警軍昨天在全馬展開5萬226次突擊行動檢查行動，同時對6122間商店進行檢查。

他說，這個星期穆斯林將迎來齋戒月，大家將準備採買，因此，勸請民眾在前往採購時必須遵守行管令，保持個人衛生以及維持社交距離。

在假新聞方面，他說，警方和大馬通訊及多媒體委員已經針對237宗有關新冠疫情的假新聞開檔調查，其中169宗調查中，24宗被控，13人認罪，11人被發警告信。

他說，房地部進行的消毒工作持續中，截至目前，當局已經在109地區，包括30個紅區進行3332次消毒工作。

“昨天，當局也進行了292次消毒工作，涉及14州81個地區，包括柔佛41地區及霹靂33地區，共有234棟政府建築物、110個公共場所、174個商業中心及21個市場完成消毒。”

他說，全國疫情紅區及黃區的人民組屋已完成消毒工作。

至於隔離中心，他說，目前全國196所隔離中心已操作，共1萬6154人接受強制隔離，昨天再有738名大馬人返國，並接受強制隔離。

“從4月3日起，已經有1萬5946名從國外回來後接受強制隔離，而從4月17日起，已經有4218人結束為期14天的隔離後獲準回家 。”

新延長阻斷措施 大馬客工未大批回流

依斯邁沙比利表示，盡管新加坡政府宣布把阻斷措施延長至6月1，但目前依舊沒有見到大批大馬客工回流情況。

他說，在新加坡工作的大馬客工依舊有工開，並且獲得新加坡僱主承擔膳宿，而政府也尚未接到會有大批客工回來的消息。

“不過，誠如之前我說過，兩國的人力資源部還在進行研究及安排，以確保客工分批進回來，而政府也已經準備多達1萬間房間安排隔離這些回來的客工。”

另一方面，依斯邁沙比利說，國內貿易及消費部已保證濕食品如蔬菜非常充足，因此市民不用擔心齋戒月期間的食物會短缺。

“貿消部已在1133個商業場所日常監控25種供應品，包括零售商（833），批發商（268）和制造商（32）。”

他說，貿消部和農業部也不時監督全國的日常食品供應，如白米、水果、蔬菜、魚類、肉雞、牛肉、雞蛋以及鮮奶。

“整體而言，必須商品的供應已經足夠，並且能夠繼續滿足國內需求。”