檳首個綠縣 威南管制令不鬆懈

報導：蔡美娥

（威南22日訊）14天無新確診病例，威南成為檳州首個“綠縣”，不過該縣並沒有因此享有比其他地區更自由和更寬鬆的行動管制令。

檳城抗疫通訊與賦權予民小組主任沈志強接受《光明日報》訪問時強調，管制令來自聯邦政府的權利，衛生部沒有清楚指示，黃區轉綠區之後是否可以放鬆或是提早解除管制令。

他說，威南縣會繼續執行管制令，方式也不會有甚麼改變，其他細節讓衛生部和國防部來宣佈。

他呼吁大家，防疫工作不能太專注在“顏色”上，因為這種標籤方式其實讓人相當混淆。除了以一個區域的確診病例累計總數劃分顏色，衛生部也以活躍病例、痊癒出院劃分顏色，即有橙色和黃色，是要以哪一種為標準？

“我的意思是，如果只專注在顏色方面，看到統計數目越來越好我們就會放鬆，這是一種假的安全感，是很危險的。”

他強調，即使這波疫情結束也可能出現新的病例，這是一場長期的戰爭，大家必須有心理準備，做長久的打算。

他認為，管制令解除之後預料會有新生態，做老板的可能會因為人潮銳減打擊生意，打工的可能會面對工廠裁員而失業，每個人必須要有心理準備，做好財務管理，這是可以預見的挑戰。

詢及州內一些商業活動是不是能以限時營業的方式陸續放寬，沈志強重申要等衛生部和國防部的評估。