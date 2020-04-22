斯里慕尼花園封區3天 政府未送餐 居民餓又慌

（吉隆坡22日訊）斯里慕尼花園被列入加強行動管制區已經3天，政府尚未安排派送食物，以致居民按捺不住怨聲四起，並擔心糧食會短缺。

住在第二期公寓的國家體育代表隊蘇為慶（登嘉樓健將，26歲）說，福利局官員昨日聯絡身為居民協會代表的其母親，索取本地住戶的資料和住家單位後，迄今沒再聯絡她。

“至目前為止，沒有任何政府人員派送物資，我們也沒有得到當局的任何通告。”

他說，居民皆憂心忡忡，紛紛向其母親反映糧食短缺的問題；他希望居民的訴求可以得到政府的關注，儘快解決他們所面對的窘境。

約10名警察和軍人在通往斯里慕尼花園的路段設路障截查車輛嚴密防守，同時禁止民眾車輛和媒體在疫區外圍逗留，要求駕駛人士直接在交通燈處U轉離開。

記者今早走訪斯里慕尼花園發現，軍警在前往花園的1/2b路設哨站截問路過車輛，鐵蒺藜圍網則在組屋樓下和花園路口便開始設置，層層圍網使得疫區形同軍事禁區。

駐守的軍警禁止民眾車輛靠近疫區外圍，也禁止媒體近距離拍攝或在圍網外停留採訪，媒體僅能從遠處觀望和拍照。

相較於早前遭到加強管制而全面封鎖的市中心區域，居民可在軍警監督下出門到哨站提取外來的物資，據知新封鎖的8個區域皆禁止外來食物運送給疫區內的居民；不過，圍網外仍不時可見送餐員停在路邊等待。

據知，大批醫護人員今早進入疫區對居民採樣檢測，也可見數輛救護車在公寓和組屋區穿行；此外，吉隆坡市政局的卡車也進入疫區，相信運載了物資準備分派給居民。

隆批發公市 外緣居民可出門領餐

吉隆坡批發公市的封鎖情況則稍微寬鬆，毗連批發公市的店屋單位居民一律禁外出和禁接受外來物資外，疫區外緣的店屋居民則尚能夠出門走到設置在大路口的軍警哨站，提取外送來的物品。

現場也可見軍人在疫區邊緣架設臨時瞭望台，並使用望遠鏡查看周邊，據知此舉是為防範疫區內有人偷溜出去。

據記者觀察，前往斯里慕尼花園、Batu View花園、Batu hampar花園和吉隆坡批發公市的主要道路包括1/2b路和6/3a路都遭到封鎖及設有路檢，封鎖總範圍約莫一平方公里。

據了解，軍警在疫區設置約20個哨站截查駕車人士和駐守，目前政府已著手處理整個封鎖區域的食物供應問題，而民眾取得食物只是遲早問題。