想念嘛嘛檔吹水時光 印度煎餅外賣最熱

（檳城22日訊）在過去36天的行動管制令期間，什麼食物是大馬人的最愛？答案是印度煎餅。

在行動管制令期間，大部份的國人都想念午夜在嘛嘛檔聊天用餐的時光，因此印度煎餅毫無意外的在GrabFood和FoodPanda點餐外送食物中佔排榜首。

根據《星報》報道，在管制令落實前一天，印度煎餅甚至沒被列入榜單之中，如今卻取代最多人點餐的椰漿飯。

療愈食品 炸雞珍奶人氣高

FoodPanda董事經理沙揚丹達斯說，目前早餐與小吃的主要訂單以原味以及雞蛋口味印度煎餅為主，緊隨其後的是馬來鄉村炒飯（nasi goreng kampung）、雞肉炒飯（nasi goreng ayam）以及印尼炸雞飯（nasi ayam penyet）。

“椰漿飯已跌至排行榜第六名，其次是沙嗲、雞肉飯、芭提雅炒飯（nasi goreng Pattaya）。”

Grab Car大馬區域總經理吳冼（譯音，Sean Goh）說，在管制令期間被納入GrabFood訂單的食品多數是新的項目。

“很明顯的，許多人在這期間都開始想念嘛嘛檔和本地的街頭小食。”

他補充，數據顯示在管制令實行之前，人們更喜歡點的食品是快餐，譬如炸雞、漢堡、比薩餅、薯條和珍珠奶茶。

吳冼也透露，這期間馬來西亞人對“療愈食品”的需求日益增長，其中包括蛋糕、蘋果派、冰淇淋以及拿鐵咖啡。

“炸雞繼續成為“療愈食品”的首選，接著的就是比薩和年輕人喜愛的珍珠奶茶，隨後是蘑菇湯、冰淇淋、雞肉漢堡等。”

減買汽水零食 健康意識提升

根據本地小型超市在線交付訂單，趨勢顯示馬來西亞人在行管令期的健康醒覺意識更為加強。人民對碳酸飲料和零食的高需求已逐漸被健康物品取代，例如濕紙巾、洗手液、面膜、水果以及瓶裝水。

吳冼說，GrabFood希望將本地小販拉攏進電子商務服務來提高他們的知名度。

他建議小販們參加GrabFood舉辦的《Local Heroes運動》。“在管制令期間的競選期，參與者不必向Grab支付任何傭金，既能透過WhatsApp、臉書、電話訂單或自願自行取貨服務來營銷他們的食物和產品。”