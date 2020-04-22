不清楚其健康狀況 特朗普祝金正恩安好

（華盛頓、平壤22日訊）朝鮮最高領導人金正恩傳出手術後病危，引起全球關注。美國總統特朗普表示，不清楚金正恩的情況，但祝他安好。

特朗普在白宮記者會上，被記者問及金正恩的狀況時，直言美方不知道金正恩現時的健康狀況，並質疑CNN的可信性。

他說：“我和他（金正恩）關係良好，希望他一切都好，因為如果他真的像報導所說的那樣，那這是一個非常嚴重的狀況，我之前已經說過很多次，如果是其他人待在（金正恩）的位置上，我們現在就會跟朝鮮開戰了。”

有記者問特朗普，會否主動接觸金正恩了解情況？他答道：“或者會，但我只希望他安好。”

金正恩在本月11日現身朝鮮勞動黨中央政治局會議後，15日卻罕見缺席其祖父、金日成冥辰紀念日“太陽節”，是他2012年掌權以來首度缺席，引發外界揣測。由脫北者（脫離朝鮮人士）經營的韓國新聞網站《Daily NK》報導，金正恩於會議翌日，接受心血管手術，現時於金剛山的別墅療養。

在金正恩病危消息瘋傳之際，朝鮮官方朝中社昨天簡短報導金正恩的消息，指金正恩向2名對國家有貢獻的人送上80歲壽筵，但無提及具體時間，亦未有附上照片，也未回應病危傳聞。

傳中國醫療團隨時待命

《自由亞洲電台》報導，有商界消息人士透露，從多個管道了解到金正恩無恙。為了確保金正恩的健康狀況，中國一個醫療團隊隨時待命，若病情真的危險，中國會派機把他接過去。

韓聯社引述總統府青瓦台一名高層說法指，現階段沒有掌握到任何證明金正恩健康狀況不佳的異常動向，勞動黨、軍方及內閣也沒有緊急行動，判斷金正恩正常活動，且據報金正恩不在平壤，而是和親信一同待在其他地區。

金與正權勢急升 專家料扶持幼主

金正恩病危的消息未獲證實，外界已把目光放在他的妹妹金與正身上。金與正在政界竄起，於國際場合頻頻露面，學者認為她獲金正恩無條件信任，且大權在握。有分析家認為，若真有必要，金正恩胞妹和金家的忠心擁護者可能組成攝政政府，等待金正恩的子嗣長大接班。

過去2年來，金與正是金正恩身邊最受矚目的人物。現在她不僅是朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長，同時擔任胞兄的幕僚長。金與正本月稍早復任朝鮮勞動黨中央政治局候補委員，領導位階持續上升。據報，現年31歲的金與正牢牢控制黨的關鍵運作，使自己成為朝鮮集體領導背後的主要推動力量。韓國統一研究院分析家趙韓範說：“金與正將暫時成為主要權力基礎，控制勞動黨中央委員會組織指導部、司法與公安機關。”

金正恩有3子 最大僅10歲

韓國國家情報院相信金正恩與妻子李雪主有3個小孩，最年幼的出生於2017年，最年長的也才10歲，代表不論是那一人要接班成為第四代世襲領袖，都需要親戚或政治監護人協助。韓國智庫峨山政策研究院專家高明鉉說：“金與正不太可能接手掌舵，但她可能扮演權力掮客的角色，協助建立看守政權，一直到（金正恩的）小孩長大為止。”