醫生：確保合規格 捐防護品應先送檢

報導：黃方濟

（檳城22日訊）為了配合前線醫務人員防疫新冠肺炎，不少企業及非政府組織響應給醫院捐獻醫療物資的號召，然而前線醫護人員使用的防護配備標準極高和嚴格，檳城中央醫院傳染疾病顧問曹定思醫生建議，捐獻者先將樣品送到醫院控制感染單位進行測試。

她指出，即使是印有N95的的口罩也未必符合前線防護人員使用，除非是註明醫用（Medical）的才適合，否則只能用作一般非醫用防護。

“有部分N95及KN95醫用口罩的設計是無法緊貼臉頰，而符合前線醫務人員使用醫用口罩必須非常的緊貼醫護人員的臉頰，絕對不容許有空氣進去，為此我們能看到醫護人員若長時間戴醫用口罩，嘴邊都會紅腫。”

曹定思透過whatsApp接受記者訪問說，KN95醫用口罩則需要是頭帶設計（head band）設計的才符合前線人員使用，若耳掛設計（Ear Loop）設計的KN95醫用口罩，則必須附帶彈夾，將雙邊耳掛繩子在腦後扣起令口罩拉緊，才適合醫務人員使用。

她坦言，無論如何以上提及的口罩仍需要經過醫院控制感染單位進行的過濾測試，方能投入給前線醫務人員使用，畢竟他們需要承受較高的風險，不過對於民眾若要捐獻手術口罩（Surgical mask）給醫院則無任歡迎。

在抗疫新冠病毒早期使到醫護人員的防護配備資源告急，不少民間團體及企業陸續捐獻物資給政府醫院，同時也有不少單位自製作塑料防護面罩及個人防護裝備（PPE）給醫院，不過製作這些防護配備需要極為嚴格的衛生及無菌的環境下進行，因此不少民眾的製作品都無法符合特定規格。