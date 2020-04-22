僱聯預測疫情過後 200萬人將失業

（八打靈再也22日訊）馬來西亞僱主聯合會（MEF）執行董事拿督三蘇丁預測，新冠肺炎疫情過後，我國或有200萬人失業。

他說，冠病對就業市場造成嚴重打擊，在行動管制令後的失業率可寫下13%新高，相等於200萬人失業，這股失業浪潮甚至比1998年亞洲金融風暴，及2009年全球金融風暴來得更高。

他說，高居不下的失業率將成為大馬社會的一顆計時炸彈，據他觀察，在冠病疫期間及之後的影嚮是無遠弗屆的，比國家銀行所估計的4%，或高達62萬9000人失去工作的比率更高。

“國家銀行的估算是相當樂觀的，但業者都認為失業率不會只有4%那麼少，看看市場，現在就有50萬人失業了。”

“業界估計，還會有50萬的失業人士加入，這還不包括那些將會被裁退的。”

根據《星報》報道，僱主聯合會並不是唯一預測失業人士大增的機構，著名智庫大馬經濟研究院（MIER）在3月中估計，若行管期繼續延長，因疫情而失去工作的人數將增加至240萬，非熟練工人將占67%。

根據統計局在2月的數據，市場上的失業人士有52萬5500人，或佔就業比率的3.3%。

據三蘇丁所知，所有僱主都已經凍結聘請新人，同時也正想法削減人手以減少開銷。“至於政府對業界的援助金，我們是感激的，但那是杯水車薪，也不能起任何助益。”

他說，政府對僱員提供的薪酬津貼，確實能減輕僱主壓力，然而對大型企業而言卻也是有限的。

“一旦他們撐不下去，將會造成更大的衝擊。”