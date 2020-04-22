屢拒住組屋 終於肯搬了 一家二十口安頓雙層屋

（亞羅士打22日訊）米都籠呀路一戶馬來家庭，多年來寧願20多人擠住在僅400平方尺面積的簡陋住家，也不願接受州政府獻屋搬遷。但這次他們終於肯舉家搬遷到較舒適的雙層半木磚屋。

77歲的依薩（退休保安員）和妻子查瑪麗雅（54歲）育有10名年介17歲至33歲的兒女（3男7女）。當中有孩子已結婚，但有8名孩子仍與雙親同住，因此整個木屋包括10名孫子一共有20人同住在一個屋簷下。

國內一名華裔宗教司Ebit Lew日前跨州到來探訪這戶家庭後，當天快速在米都羅弄法查為他們以每月800令吉租金，租下了一間雙層木磚屋，並成功說服這戶家庭成員遷入新家。

這戶家庭長期是獲得州政府和多個單位給金錢和物資援助，包括數次獻議他們遷入廉價單位，甚至提供兩間政府組屋單位，惟卻被該家庭拒絕。

吉州房屋及地方政府事務委員會主席陳國耀說，州政府今年初又說服這戶家庭遷入默貢哥米浪政府組屋，原本他們已同意搬遷，但最後又打消念頭。

他說，這戶家庭長期都獲得吉州政府、伊斯蘭獻金局（Zakat）、吉州福利局和德卡區亞爾依凡清真寺等單位長期協助。

他透露，在管制令期間，其德卡服務中心和亞爾依凡清真寺理事們，都有頒發日常用品給這家庭，並非網友所指，這戶家庭沒獲得州政府和選區議員忽略，置之不理。

另外，伊斯蘭獻金局首席執行員查卡里亞說，這戶家庭從2007年起就獲得當局、鄰近清真寺理事和附近居民提供各項援助，包括當局曾獻議搬遷到波各先那一間廉價屋，但被該家庭拒絕。

“伊斯蘭獻金局打從12年前就不斷說服他們搬遷，居住在比較舒適的環境，惟卻面對諸多理由拒遷。”

嫌遠拒住組屋2單位

查瑪麗雅說，吉州政府有獻議她和家人搬遷到默貢哥米浪政府組屋，但她認為該地點距離遠和子孫多，因此拒絕了。

她說，他們家人並非沒努力在米都市區內覓屋搬遷，只是沒能力承擔昂貴的租金。他們每月都獲得政府和一些單位的撥款援助，以及獲得善心人捐獻米糧，但這些只足夠應對每月所需。

她表示感謝該名宗教司協助為他們租下空間較大和舒適的屋子，而她的中風丈夫送院治療後，已獲准出院和安排居住新家。

市廳剷平舊屋防回巢

隨著依薩全家人已搬遷入新家，舊家地主西蒂今早在亞羅士打市政廳官員、德卡區州議員助理、附近清真寺負責人協助下，清除掉該簡陋木屋堆積如山的垃圾，並出動鏟泥車快速將屋子剷平。

西蒂透露，這戶家庭日前答應搬遷了，但她昨天又獲知有數名家庭成員又住回舊家，所幸之後整個家庭成員都答應搬遷到新家。

因此，她今早快速到來此地進行大掃除，並聘請鏟泥車鏟平該屋子，以斷絕該家庭成員重住的行為。