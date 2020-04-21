先鎖鄰居鐵門阻施救 口罩匪闖屋劫千元

（芙蓉21日訊）一名佩戴口罩幹案的華裔匪徒疑在行動管制令期間觀察住戶的作息狀況後，趁其中一戶的男主人外出購物，住家只剩老弱婦孺時，先以鎖頭鎖上其鄰居鐵門，再伺機闖入男事主的住家幹案，並劫走近千令吉財物。

案發地點位於芙蓉佳麗嶺（Bukit Delima）公寓C座6樓，而匪徒為了劫財，竟冒著危險跨過欄桿，從廚房鐵花爬入受害單位。

現年38歲的屋主康鑫藝披露，4月16日下午3時，他已外出添購食材，留下妻子、1歲的兒子及80歲的婆婆在家，事發後，他在接獲妻子的求助電話後，即趕緊回家了解狀況。

他說，其住家的廚房鐵花向來沒有上鎖，而匪徒是從廚房鐵花爬入其住家後，在廚房拿起一把大刀，恐嚇在房內的妻子與孩子勿發出聲音，在另一個房間睡覺的婆婆，則沒有察覺任何動靜。

“匪徒除了不怕高樓危險，還選在光天化日下幹案，而且在行管令期間，所有人都在家，顯見匪徒完全不怕其行徑被撞見。”

“相信匪徒是為了避免鄰居撞破其行徑，而在幹案前，先到隔壁單位的鐵閘門外加上一個鎖頭，讓鄰居即使發現，也無法外出施援。”

他指出，同座公寓的7樓單位，在農歷新年期間也發生犯案手法相同的劫案，因此，他懷疑有關匪徒是當地居民，此外，B座單位也在最近遭竊，顯見公寓的治安情況已敲醒警鐘。

他說，慶幸家人皆沒有受傷，目前，其家人仍感到心有余悸，除了每天將鐵花上鎖，同時也關上廚房門，以免再遭匪徒盯上。

匪徒以白衣包頭 曾多次在走廊徘徊

康鑫藝的妻子披露，在過去一周，她曾多次看見匪徒在走廊徘徊，但她不以為意，還以為對方是當地居民，而且在案發前，她還曾和在走廊走動的匪徒對到眼。

“匪徒爬入屋內時，我正在房間陪孩子睡覺，匪徒雖然沒有開口說話，但看得出是一名華裔，且匪徒身形高挑、偏瘦，幹案時戴口罩及用白衣包著頭部。”

她指出，匪徒迅速拿走近千令吉的財物，包括一條金鏈、孩子的護照、一些新幣和馬幣，之後又從廚房鐵花爬走。

匪徒事先到場觀察情況

案發單位的51歲鄰居陳麗冰指出，案發當天，她的狗不斷在吠，相信是發現有陌生人在走廊，直到事主前來詢問時，她才發現自己的鐵閘門多了一個鎖頭。

“事發當天，我曾看見一名戴著口罩的陌生男子站在樓梯處，相信是匪徒在觀察四周情況，我也因此對匪徒的眼部有印象，此外，對面單位的居民也曾見過一名男子鬼祟地在走廊徘徊。”

她指出，她後來也發現，匪徒曾盯上她的單位，因為其窗口的鋅片頂部，有被踩過的痕跡，因此，她已提高警惕。

此外，羅白州議員周世揚周二也前往當地向屋主了解情況，周世揚指出，有關公寓向來面對許多問題，而且還不斷發生罪案。

他說，當地的保安措施必須加強，例如在電梯處增設圍欄，限制出入的人士，但前提是必須獲得居民的配合。

“目前，管理層仍面對居民拖欠管理費的問題，管理層每月只收獲30%的管理費，導致在推行各措施上，無法獲得居民配合，我將會跟進公務的問題。”