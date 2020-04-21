出席友人葬禮 18男各罰1千囚6天

（巴生21日訊）18名男子上周四違反行動管制令，群聚出席一名友人的葬禮，今日在地庭各被判坐牢6天及罰款1000令吉。

法官達斯寧是在所有年齡介於19至53歲的被告俯首認罪後，作出判決。

她也諭令，若被告無法繳還罰款，則須以另外坐牢3個月取代。

18名被告分別是威蘭、達納瑟卡蘭、阿文丹、山卡、峇拉巴卡蘭、約翰彼得、卡萊瑟溫、蘇仁登、魯比斯、瑟瓦拉祖、峇惹米瓦仁、羅加拉詹、迪萬、峇拉卡斯、魯本德蘭、山達古馬、巴迪班和比爾古馬。

2未成年6月18下判

兩名15和17歲的少年也承認同一罪名，法庭定於6月18日下判，以等待福利局報告出爐。

由於這兩名被告未成年，姑隱其名。

主控官莫哈末阿菲克副檢察司要求法庭考慮，此案已在社交媒體瘋傳，並引起公眾關註。

“法庭必須施以相應的刑罰，以同時給被告和社會警示，不要把限行令當成兒戲。”

控狀指出，所有被告於2020年4月16日下午2時，在位於舊火車路的一座墳場，在沒有合理理由或巴生警局警官的批準下群聚。他們被指抵觸《2020年傳染疾病防範與管制條規（疫區舉措）》第6（1）條文，並可在相同條規下的第11（1）條文治罪，一旦罪成，可被判罰款不超過1000令吉或坐牢最高6個月，或兩者兼施。

在同一間法庭，4名男子包括兩名17歲的少年承認於同一天（4月16日）的中午1時20分，無合理理在疫區內移動至加埔一花園區的住家前。

法官宣判樂吉斯菲蘭（18歲）和德爾溫德蘭（21歲）罰款1000令吉，或坐牢3個月。

另兩名未成年者的刑罰將於6月18日宣判，以等待福利局報告出爐。