只關4天非14天 士拉央批發巴剎 消毒

（吉隆坡21日訊）國防部高級部長督斯里依斯邁沙比利強調， 士拉央批發巴剎並不在加強管制區內，政府只是將之關閉4天，直到周四以進行消毒，並沒有將它關閉14天。

他說，“衛生部是要確保巴剎重新開放後，該巴剎是清潔，所有人是不受感染的。”

針對攝記記者投訴無法近距離拍攝加強行管令區域的情況，他說，政府是為了保護新聞工作者的健康安全，才會要求他們在封鎖區的300公尺外採訪。

他回應說，他能體諒新聞工作者職務在身，有時需要到最前線拍攝畫面與採訪，不過政府是為了避免新聞工作者受感染才會禁止他們過於靠近封鎖區。

限300公尺外採訪保護媒體

“你要知道，政府愛你們（新聞工作者），才會禁止你們到最前線，甚至是圍籬前採訪啊。”

不過，他將與警方及衛生部商量，若封鎖線前是安全的，則可能開放讓新聞工作者前往採訪。

“如果衛生部說，必須隔離300公尺才是安全的，那麼就好這樣做了，畢竟只有衛生部才知道（安全標準）。”

蘇為慶：事先沒通知 居民陷入徬徨

（吉隆坡21日訊）與家人同住在第二期公寓的國家體育代表隊蘇為慶（登樓健將，26歲）說，政府在當地實行加強行管令前未給予事先通知，或許是為了防止有人逃跑，因此政府在淩晨突然全面封鎖斯里慕尼花園的舉動時，令當地居民措手不及，尤其一些平時只叫外賣的單身漢，更是陷入了彷徨。

不過，他說，今日已進入封鎖第2天，有關當局卻未給予居民任何通知和指示，令居民感到不安。

他追述說，他的哥哥昨早外出準備上班，抵達公寓底樓才發現已經上鎖不得外出，所幸家里還有足夠的糧食，否則難免會為此擔憂。

“當地80%居民是外勞，環境衛生原本就糟糕，這2天因為沒有人清理，樓梯間、電梯和走廊更是傳出陣陣異味。我所所住的公寓有許多單身漢，平日主要都是靠外賣，現在公寓被封鎖，也不允許叫外賣服務。”

蘇為慶說，他的母親是居民協會的代表，今天已有福利局官員向她索取本地居民的資料，不過到目前為止尚未聽聞會安排膳食給居民，當局也未針對封鎖一事做出任何廣播。

“衛生部官員今早已到組屋區進行冠病檢測，然而我所居住的公寓區，至今未接獲任何通知。”