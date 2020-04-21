李顯龍：阻斷措施 獅城延長至6月1日

（新加坡21日訊）新加坡總理李顯龍宣布，將延長新加坡的病毒阻斷措施（CB）4周，直到6月1日。

他今午透過電視與廣播電台發表全國談話時聲稱，此舉是為了能有效把感染病例降低，並落實相應防疫措施，阻遏疫情的散播。

為更有效降低感染

他不諱言，很多人因此會感失望，尤其是商界人士，他們面對巨額的虧損，但政府希望他們能明白，這個短痛是為阻斷病毒的擴散，讓人民能健康並重振經濟。

他強調，政府將繼續援助商界，過後會召開記者會解釋其中詳情。

截至今日（4月21日）中午12時，新加坡衛生部初步確定今日新增1111起冠病病例，總病例達9125起。

據新加坡衛生部發出的文告，新增病例多數是住在客工宿舍的工作準證持有者，有20人是新加坡公民或永久居民。

李顯龍此前宣布，從4月7日起落實長達1個月的病毒阻斷措施（CB），所有提供非必要服務的工作場所將關閉，為期一個月至5月4日，以控制病毒疫情，嘗試阻斷病例，放緩病毒傳播速度。

據聯合早報報導，新冠肺炎疾病在社區傳播的情況已趨向穩定，如今每天平均的確診病例不到30起。

李顯龍指出，自他十天前發表講話以來，本地確診總人數不斷飆升，僅是在21日就有超過1100起新增病例。惟幾乎所有新增病例都來自客工宿舍，而且是通過積極檢測發現的。

“不論客工是否生病或出現發燒、流感癥狀，即使他們身體情況良好沒出現癥狀，我們都一律為他們做病毒檢測。”

李顯龍說，政府希望過去採取的病毒阻斷措施能大大減少社區傳染，惟從目前的疫情看來，應該無法在5月4日達到預定目標，也不能完全解除阻斷措施。因此，坡政府決定延長阻斷措施4周，直到6月1日，以保障國人的安全。

“當然，政府明白這會對企業和員工帶來一定影嚮。所以，之前所公布的援助措施也將延長。我們將竭盡全力，與企業和員工一起渡過此難關。”