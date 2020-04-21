避免大量人流移動 擬SOP讓大專生返鄉

（布城21日訊）大專生有望返鄉！政府考慮可能在大專生接受健康檢測後，允準他們返回家鄉。

不過，除了可能要有健康之外，政府也會在國家安全理事會與高教部及衛生部討論及擬定了標準作業程序（SOP）之後才會放行，而目前尚未有確實的放行日期。

國防部高部長拿督斯里依斯邁沙比利說，國立大專（IPTA）和私立大專（IPTS）近10萬名大專生自行動管制令推行以來，留守宿舍內超過28天，相等於兩個時段的隔離期（14一個隔離期14天），若他們這個期間沒有兒出現癥狀，意味著他們沒有受到感染，因此政府可能允許大專生返鄉。

至今沒學生宿舍出現群聚感染

“衛生部的監控也發現在過去一個月，沒有任何學生宿舍出現群聚感染，也沒有學生出現感染癥狀。”

不過，他說，為了避免全馬近10萬名的大專生同一時間返鄉，造成大量的人流移動，因此政府仍在研究SOP。

他是今天出席行動管制令跨部門會議後，在直播記者會表示，政府了解學生及家長們在這漫長一個月的行管令的煩噪和憂慮，因此今日的會議作出這項議決。

“在這之前，政府是要求大專生在行管令期間留守在學校宿舍，不可以返鄉，不過現在政府考慮放寬讓大專生返鄉。”

他說，衛生部、國安會及高教部會討論個中的細節和SOP，其中包括可能要求大專生進行了健康檢測，在確定他們健康，沒有感染後才允許他們返鄉，以及如何安排他們返鄉，避免出現同一時間太多的人流移動。

對於何時可以放行，他說，目前尚沒有時間表，因為倘若要進行檢測，那可能要需要比較長的時間，因為大專生的數目龐大。

不再24小時 新山關卡7AM開放至7PM

從4月24日起，新柔長堤蘇丹依斯幹達移民局和相關機構的開放時間將從原本的每天24小時縮短至上午7時至下午7時，這意味著晚上7時至淩晨7時，新柔長堤將全面關閉，國人和任何私人及商用車輛，包括貨櫃羅里都不能以這個關卡進出。

不過，馬新第二通道的蘇丹阿布峇卡關卡則沒有受影嚮，如常24小時開放。

依斯邁沙比利在宣布這項新措施時說，在晚上7時過後，如果有緊急事故或醫療需求，例如家屬死亡的大馬人欲往返馬新，人們可以以第二通道往來兩國，商用車輛如羅里及貨櫃羅里也可以以這個通道進出。

第二通道如常24小時開放

他同時披露，截至目前，新柔關卡並沒有出現大批回國的人潮，目前每日回國的國人平均為400人，而政府目前在新山及周邊一帶準備有6000間酒店隔離中心可以安頓回國的隔離者，並且將會另外增設4004間酒店房間作為隔離中心。

他說，移民局的資料顯示，近5日來通過新柔關卡回國的人數量不會太多，例如16日有648人、17日246人、18日245人、19日604人、20日297人，也就是平均每天400人，依舊沒有出現大批的回流潮。

“無論如何，政府已經做好準備應對可能出現的回流人潮。“現在在新山和周邊地區一共有22間包括酒店在內的隔離中心，而目前也每天大約有350名隔離者期滿離開隔離中心，因此，在有進有出的情況下，隔離中心依舊足夠應付需求。”

不過，他說，政府仍在積極為可能的情況作好準備，積極在周邊甚至遠至馬六甲尋找適當的場地充當隔離中心，並預計要增加多4000間房間，至1萬間房間。

新SOP出爐前 行管令仍生效

依斯邁沙比利說，盡管我國新冠肺炎新增病例大幅度下降，可是，在沒有任何新的標準作業程序（SOP）出現之前，行管令和SOP依舊生效，民眾必須繼續的遵守現有的行管令條例，而警方也持續嚴格執行行管令。

他說，昨天衛生總監匯報我國僅有36起新感染，而且沒有死亡病例後，大家都很振奮，也有很多人認為政府應該放寬行管令。

“可是，我必須強調，在政府宣布新的SOP之前，目前所執行的行管令和SOP依舊有效，民眾也必須遵守現有的行管令，不要以為病例減少，又沒有死亡病例就放松，甚至無視禁令到處趴趴走。”

他說，政府不要重蹈覆轍一些國家的經历。“這些國家放松行管令或者行管令結束後就放松戒備，結果感染率就突然暴增，逼使他們再次落實行管令，一些更因此而宣布進入緊急狀態。”

他說，政府希望昨日有所改善的疫情是個好進展，但也不能因此放松戒備，全民應視它為一個嚴謹遵守行管令所取得的正面的成績。

他說，警方目前在全馬設置824個路障，昨天排查了60萬3314輛交通工具，而且也逮捕了946名違反行管令的民眾，其中有433人是在紅區被逮捕。

“在946名被逮捕者中，有822人被警方扣留，124人獲保釋，昨日有1001人被控上法庭。”

他說，自行管推行以來，軍警共逮捕了1萬6870名違反行管令的人士，而數據也顯示路上的車輛和被逮捕的人數逐日增加。“我必須提醒民眾，只要行管期仍在生效，軍警將會對付所有違反行管令的公眾。

他也披露，政府已經派發了2340萬個免費口罩給民眾，而東馬的口罩將在今日起派發。

他說，政府之前同意每戶家庭免費分發4個口罩，並且準備了3240萬個口罩準備發放“目前已經發放了69%的口罩。”

另一方面，依斯邁沙比利說，政府也同意私人公司要求自行進行消毒的申請，唯必須符合衛生部的SOP，同時必須由消防員全程監督消毒過程，確保符合要求與規格。

他說，從3月31日起，房地部共在全國107個區域進行3040次大規糢消毒行動，包括30個紅區，單是昨日便進行了250次消毒行動，涵括14州屬的78個區域，包括柔佛14，及登嘉樓27次消毒行動，為159座政府建築、137家商店、111個公共設施、及9家超市進行了消毒。

返國完成14天隔離 2317人準回家

沙比利披露，截至本月18日，已有2317名從海外回來的國民完成了14天隔離期，並在沒有出現感染癥狀後獲準回家。

“至於因原屬國閉關，或者因班機取消無法回國的外國人，外交部將與原屬國駐馬來西亞的大使館或最高專員署交涉，以安排他們回國事宜。

他說，截至昨日政府在全國共啓用了193個隔離中心，收納了1萬6844名返國國民做14天隔離觀察，昨天有1137人返國及接受隔離。

他說，自4月3日開始的強制隔離以來，有1萬4937名國民從外國回來。

對於有僱員投訴僱主強行要求拿6個月無薪假，依斯邁說他將與人力資源部檢討現有的法律，是否允許僱主這樣做。

至於殘障人士，包括視障者難以領取政府的關懷援助金，他促請他們向社區領袖，如邨長等要求協助，畢竟他們肯定是福利局的受惠戶，只是需要社區領袖協助他們領取援助金。

依斯邁沙比利也在記者會上要求各地方政府，包括主辦單位向攤主全額退還齋戒月市集訂金。

他希望各界大主辦單位不要趁火打劫，應全額退還這些攤主的訂金，因為現在政府已經禁止任何形式的齋戒月市集了，如果不願意退還，那也應該做為來年的訂金。