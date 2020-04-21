獲議員安排乘專車 數十孕婦從獅城返馬

（新加坡21日訊）新冠肺炎疫情肆虐新加坡，38名大馬人通過馬來西亞議員安排，今早乘專車回新山，當中大部分是孕婦。

馬來西亞行動黨士都蘭區州議員曾笳恩曾笳恩於今早10時及11時安排了兩趟專車，協助在新加坡工作的準父母回國。

新加坡記者今早走訪克蘭芝地鐵站時，發現有數十名孕婦挺著大肚，有的在丈夫的陪同下，帶著大包小包的行李，等待巴士載送他們回返新山。

其中一位懷孕31周的彭小姐（24歲，診所助理）受訪說，由於臨盆在即，擔心無法負擔新加坡高昂的醫療費用，以及產後無人照料，決定獨自返鄉待產。

“我兩個月前就申請回國，原本已打算走路過長堤，幸好遇上這次的安排，真的很感謝議員。在新加坡生產的話，至少要一萬新元，馬來西亞只需4000令吉，再加上回芙蓉待產、產後都有家人照顧。”

同樣懷孕的王女士（37歲，服務業）受訪時則說，她已一個多月沒回家，再加上回國後將被隔離14天，她與年僅3歲的女兒整整兩個月無法相見。如今，丈夫將繼續留在新加坡工作，她則獨自返回怡保生第二胎。

“我在新加坡工作10多年，第一次遇見這樣的事。這次回去打算先回吉隆坡的夫家見女兒，因為非常想念。過後，家翁會載我回娘家待產。老公不知道能否在我生產前回家，希望疫情可以早點結束。”

另一名馬來西亞人許小姐（30歲，幼教老師）表示，她與老公、妹妹自新馬兩地鎖國後，就滯留在新加坡一個多月，在臉書看見相關消息後就馬上報名，今天帶著5個月大的寶寶回國。

“我和老公在小孩出生後，早已打算辭職回國，沒想到遇上疫情暴發，來探親的妹妹也一起滯留在新加坡。”

據觀察，現場的工作人員在乘客上巴士前，會替他們量體溫，並告知體溫37.5攝氏度以上的民眾，將被拒入境馬來西亞。期間，工作人員也不時提醒在場的民眾保持社交距離，並表示有救護車隨行。