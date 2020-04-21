增57確診3人死 病例回升累積5482起

（布城21日訊）截至今日中午12時，我國新增57起冠新冠肺炎確診病例，維持雙位數的增加，累積確診病例達5482起，而今日新增3起死亡病例，累計死亡人數達93人。

盡管今日的確診人數比昨天高，但57起中，18起為國外輸入病例，而涉及本地群組的感染病例為39起。

衛生總監拿督諾希山在匯報我國新冠肺炎疫情時表示，今日再有54名患者康複出院，累計出院人數達3349人。

他說，在減去康複出院及死亡病例後，我國目前活躍病例為2041起。

他說，目前我國有43起病例在加護病房治療，其中27人需要呼吸器。

累積92人死亡

他說，今日新增3起死亡病例，累積死亡人數為92人，也就是1.68%死亡率。

他說，第90起死亡病例為2050號病患，72歲的大馬女性，患有糖尿病和高血壓，她也是2053號確診患者的母親。死者在3月27日進入雙溪毛糯醫院治療，4月20日中午1時47分不治。

第91起死亡病例為4090號病患，69歲大馬男性，患有糖尿病、高血壓及腎病，他是在6日進入砂拉越醫院治療， 21日下午2時28分不治。

第92起死亡病例為5332號病患，92歲大馬男性，患有糖尿病、高血壓和癡獃癥。他與4711號確診病患有親密接觸。他8日進入吉隆坡中央醫院治療，21日淩晨1時30分不治。