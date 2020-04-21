管制令期間各組織策劃保溫 線上活動你我互動

（檳城21日訊）我國抗疫漸入佳境，但政府已經表明，縱使解除行動管制令，我國依然會禁止人民舉辦群聚活動，許多組織和公司於是各出奇招，策劃各種線上活動，爭取機會繼與支持者保持互動和聯繫，為彼此關係保溫。

峇六拜檀香寺活動策劃人林炳添接受光明日報訪問時說，行動管制令期間不方便舉行宗教活動，該寺在清明節時改為線上直播方式，由法師和6名義工主持法會，獲得逾300佛友踴躍響應。

檀香寺改直播慶佛誕 分享素食譜與佛友結緣

他說，5月7日衛賽節在即，預料即使4月28日有可能解禁，政府也仍禁群聚社交，該寺決定再直播法會，與佛友共慶佛誕，但因無法購買鮮花，或以假花和清水進行簡單的浴佛儀式。

他說，該寺也由住持唯悟法師展開“網上素食食譜分享會”，大力推廣素食風氣。

“我們4月17日就籌備了唯悟法師指定的純素食譜，包括我本身私房素食與網友分享過的素食譜，隔天陸續上載到檀香寺修持活動臉書社交平台試水溫，網民反應出奇熱烈。”

他說，網上推廣素食提倡健康飲食，線上互動也可保溫聯繫。

“抗疫期間人人都磨練成廚房高手，我們藉機推出簡易素食譜，使人人居家抗疫的生活錦上添花，希望可持續推廣至4月30日。”

他說，該寺原定每天張貼至少3道素食譜，因反應熱烈，目前已增至每天4個食譜，是中英文雙語圖文並茂呈獻，內容簡單易學。

“我們也歡迎網民提供食譜，但會適當篩選和翻譯，也會找來本地廚師分享他們的拿手素菜。”

有意分享素食譜者，可把資料上載至facebook.com/groups/thanhsiang。

武吉占姆廣場改活動 趣味短片大賽贏大獎

原將舉辦卡拉OK歌唱比賽的武吉占姆廣場也因行動管制令，把活動改成“stay at home”趣味短片大賽，讓大家留守在家以趣味短片參賽。

短片沒限制演員人數與內容，但需具創意、有趣、才華或激勵性，並不涉及敏感課題如種族與宗教等。

參賽者將短片上載至該廣場臉書後，將由管理層製作組嚴格審核，以得到最多“贊”者勝出，第一名可獲800令吉，第二名獲600令吉，第三名400令吉，以及第四名200令吉。

截止日期是4月26日，詳情請聯繫0164604161或0164848681。