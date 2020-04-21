安華與希盟首長大臣視訊 大讚3州及時減民負擔

（檳城21日訊）公正黨主席拿督斯里安華今日與檳州首長、雪州大臣、森州大臣進行視訊會議，他對三州政府在疫情期間及時推出援助配套協助減輕人民生活負擔，確保各階層沒有被邊緣化，連檳城三輪車夫也獲得援助金的舉措，給予高度讚揚。

他讚揚檳城在首席部長曹觀友領導下，有遠見地發展數碼自由貿易區，以及推動發展經濟數碼化，以在行動管制令或疫情之後創造更多就業機會，保障檳城未來經濟的發展動力。

檳沒被政敵擊倒

安華說，雖然檳州政府一直受到政敵攻擊，但並沒有因此被擊倒，反而在疫情期間竭盡所能給予各階層人士援助，包括德士司機、電召車司機也獲得了援助。

他說，檳州政府的防疫表現有目共睹，所採取的策略有效阻斷了病毒擴散，以致檳城已經連續幾天都出現“零”病例。

安華也建議三州政府能夠在防疫工作上互相交換意見與看法。

他鼓勵即將來臨的齋戒月期間，三州政府推擴電子市集服務，幫助馬來小商們繼續做生意維持生計，同時希望已收取齋戒月市集攤口訂金的地方政府，也能夠盡快把訂金退還給業者們。

部署疫情後經濟戰略

檳州首席部長曹觀友說，檳州政府已經開始部署疫情之後的經濟戰略，包括正擬定“檳州重返正軌策略”，以恢復檳州原有的面貌，包括計劃明年在檳城建立全國首個數碼自由貿易區。

他說，為了協助中小企業，檳州政府已經建立了一個新思維框架，包括昨日召開了數碼檳城（Digital Penang）虛擬圓桌會議，討論目前面對的新挑戰，以及技術解決方案。

他說，為了發展檳州經濟數碼化，去年州政府成立了數碼檳城，幫助檳城進行經濟轉型。