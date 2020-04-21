沙比利：民眾仍須守管制令 零死亡不代表放鬆戒備

（布城21日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利勸請全體國民，不要以為昨日僅有36宗新增冠狀病毒病案例，沒有死亡案例就認為應放松行動管制，甚至無視禁令到處趴趴走，並指只要仍在管制期間，軍警依然會嚴厲執法，人民依然須遵守一切標準作業程序與規則，直到政府有新的宣布為止。

他說，警方昨晚逮捕了946名違反行管令的公眾，其中有433人是在紅區被逮捕，數據顯示被逮捕的人數逐日增加，因此他勸請國民，不要以為新增病例有減少跡像就放松戒備，認為行管期應該縮短甚至無視禁令而四處走動。

“在946名被逮捕者中，有822人被警方扣留，124人獲保釋，昨日有1001人被控上法庭。”

共逮1萬6870人違令

“自管制期至20日以來，軍警共逮捕了1萬6870名違反管制令的公眾。”

依斯邁沙比利在主持行動管制令跨部門特別會議後，在首相署召開直播記者會上指出，只要管制期仍在生效，軍警將會對付所有違反管制令的公眾。

他說，警方迄今共設置了824個路障，檢查了60萬3314輛交通工具，有增加跡象，同時也展開了5萬2380次突擊檢查。

“別忘了一些國家在管制期結束後，放松了戒備，結果感染病例突然暴增，逼使他們再次落實管制令，甚至宣布戒嚴。政府希望昨日有所改善的疫情是個好進展，但也不能乘機放松戒備，全民應視為這是一個正面的成績，讓我們能更嚴謹的遵守管制令。”

至於免費口罩派發工作，沙比利說政府迄今已經購買了3240萬個口罩，免費派發給所有家庭，每戶家庭可以獲得4個，至今已經發出2340萬個口罩，或占所有免費口罩的69%。至於東馬的免費口罩，也將從今日起免費派發。

確定健康沒感染 大專生或可分批返鄉

大專生有望返鄉！政府考慮可能在大專生接受了健康檢測後，允準他們返家鄉。

不過，除了可能要有健康之外，政府也會在國家安全理事會與高教部及衛生部討論及擬定了標準作業程序（SOP）之後才會放行，而目前尚未有確實的放行日期。

政府將擬定SOP

國防部高部長拿督斯里依斯邁沙比利說，國立大專（IPTA）和私立大專（IPTS）近10萬名大專生自行動管制令推行以來，留守宿舍內超過28天，相等於兩個時段的隔離期（一個隔離期14天），若他們這個期間沒有出現癥狀，意味著他們沒有受到感染，因此政府可能允許大專生返鄉。

“衛生部的監控也發現在過去一個月，沒有任何學生宿舍出現群聚感染，也沒有學生出現感染癥狀。”

不過，他說，為了避免全馬近10萬名的大專生同一時間返鄉，造成大量的人流移動，因此政府仍在研究SOP。

他是今天出席行動管制令跨部門會議後，在直播記者會表示，政府了解學生及家長們在這漫長一個月的管制令的煩噪和憂慮，因此今日的會議作出這項議決。

“在這之前，政府是要求大專生在管制令期間留守在學校宿舍，不可以返鄉，不過現在政府考慮放寬讓大專生返鄉。”

他說，衛生部、國安會及高教部會討論個中的細節和SOP，其中包括可能要求大專生進行了健康檢測，在確定他們健康，沒有感染後才允許他們返鄉，以及如何安排他們返鄉，避免出現同一時間太多的人流移動。

對於何時可以放行，他說，目前尚沒有時間表，因為倘若要檢測，那可能要需要比較長的時間，因為大專生的數目龐大。