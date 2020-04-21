財長：120萬人受惠 4.8億援金匯M40戶頭

（布城21日訊）財政部長東姑賽夫魯說，截至4月19日，政府已匯款總額4億8000萬令吉的國家關懷援助金給120萬名M40的人士的戶頭。

他表示，第一階段政府一共發放了超過52億令吉給760萬名受惠者。

他表示，第二階段的國家關懷援助金將在5月發放。

財長今日通過臉書直播向人民匯報政府執行關懷人民振興經濟配套的進展時表示，截至4月20日，新申請國家關懷援助金和提上訴人數有超過300萬人，目前內陸稅收局官員正在審查這些資料，預料能在5月發放援助金。

他指出，政府已在4月20日發放給約9萬名電子召車司機每人500令吉援助金。

財長表示，截至4月17日，共有280萬人申請i-lestari服務，申請從公積金第二戶頭提款，批準人數共有150萬人，這涉及5月份提款數額高達7億零200萬令吉。至於減少繳納金從11%至7%，財長表示，預料今年4月將為他們增加11億令吉的可支配收入。

“仍有60萬人或8%工人是選擇保留11%繳納率。”

沒銀行戶頭 40萬人赴BSN領援金

財政部長東姑賽夫魯說，截至4月17日，共有40萬名沒有銀行戶頭的B40群體前往國家儲蓄銀行領取國家關懷援助金現款。

他表示，這些受惠人士最遲可在12月31日之前到國家儲蓄銀行領取現款。

他表示，政府將會加強金融機構服務，以增加更多人民開設銀行戶頭。

另外，財長指出，財政部同意為約18萬名無退休金退伍軍人提供500令吉的特別援助金。

他表示，目前政府已批準140萬令吉撥款供發放500令吉特別援助金給公務員和90萬名退休公務員。

針對發放給前線人員的特別津貼申請條件嚴謹課題，賽夫魯表示，衛生部已同意簡化程序，以及下放權力給各局主任決定如何發放。

加速準備小型項目文件 確保承包商享同等機會

賽夫魯說，政府將會加速準備小型項目的文件，以在線上進行投票程序，確保每位承包商享有同等機會。

他表示，政府將會下放發出小型項目G1-G2批準運作信函的權力給執行機構。

“一旦行管令結束，公司已做好準備盡快投入運作，以讓人民受惠。”

政府為援助受冠病影響的中小企業，特別撥款40億令吉以協助這些企業。