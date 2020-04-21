不再24小時 新山關卡7AM開放至7PM

（布城21日訊）從4月24日起，新柔長堤蘇丹依斯干達移民局和相關機構的開放時間將從原本的每天24小時縮短至上午7時至下午7時，這意味著晚上7時至凌晨7時，新柔長堤將全面關閉，國人和任何私人及商用車輛，包括貨櫃羅里都不能以這個關卡進出。

不過，馬新第二通道的蘇丹阿布峇卡關卡則沒有受影響，如常24小時開放。

依斯邁沙比利在宣布這項新措施時說，在晚上7時過後，如果有緊急事故或醫療需求，例如家屬死亡的大馬人欲往返馬新，人們可以以第二通道往來兩國，商用車輛如羅里及貨櫃羅里也可以以這個通道進出。

第二通道如常24小時開放

他同時披露，截至目前，新柔關卡並沒有出現大批回國的人潮，目前每日回國的國人平均為400人，而政府目前在新山及周邊一帶準備有6000間酒店隔離中心可以安頓回國的隔離者，並且將會另外增設4004間酒店房間作為隔離中心。

他說，移民局的資料顯示，近5日來通過新柔關卡回國的人數量不會太多，例如16日有648人、17日246人、18日245人、19日604人、20日297人，也就是平均每天400人，依舊沒有出現大批的回流潮。

“無論如何，政府已經做好準備應對可能出現的回流人潮。“現在在新山和周邊地區一共有22間包括酒店在內的隔離中心，而目前也每天大約有350名隔離者期滿離開隔離中心，因此，在有進有出的情況下，隔離中心依舊足夠應付需求。”

不過，他說，政府仍在積極為可能的情況作好準備，積極在周邊甚至遠至馬六甲尋找適當的場地充當隔離中心，並預計要增加多4000間房間，至1萬間房間。