留校28天若通過篩檢 10萬大專生或準返鄉

（布城21日訊）大專生有望返鄉！政府考慮可能在大專生接受健康檢測後，允准他們返回家鄉。

不過，除了可能要有健康之外，政府也會在國家安全理事會與高教部及衛生部討論及擬定了標準作業程序（SOP）之後才會放行，而目前尚未有確實的放行日期。

國防部高部長拿督斯里依斯邁沙比利說，國立大專（IPTA）和私立大專（IPTS）近10萬名大專生自行動管制令推行以來，留守宿舍內超過28天，相等於兩個時段的隔離期（14一個隔離期14天），若他們這個期間沒有兒出現症狀，意味著他們沒有受到感染，因此政府可能允許大專生返鄉。

至今沒學生宿舍出現群聚感染

“衛生部的監控也發現在過去一個月，沒有任何學生宿舍出現群聚感染，也沒有學生出現感染症狀。”

不過，他說，為了避免全馬近10萬名的大專生同一時間返鄉，造成大量的人流移動，因此政府仍在研究SOP。

他是今天出席行動管制令跨部門會議後，在直播記者會表示，政府了解學生及家長們在這漫長一個月的行管令的煩噪和憂慮，因此今日的會議作出這項議決。

“在這之前，政府是要求大專生在行管令期間留守在學校宿舍，不可以返鄉，不過現在政府考慮放寬讓大專生返鄉。”

他說，衛生部、國安會及高教部會討論個中的細節和SOP，其中包括可能要求大專生進行了健康檢測，在確定他們健康，沒有感染後才允許他們返鄉，以及如何安排他們返鄉，避免出現同一時間太多的人流移動。

對於何時可以放行，他說，目前尚沒有時間表，因為倘若要進行檢測，那可能要需要比較長的時間，因為大專生的數目龐大。