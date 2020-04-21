陳國偉：馬中商理會主席 行管令後將正式請辭

（吉隆坡21日訊）蕉賴國會議員陳國偉聲稱，他已接獲新聯盟政府的正式通知，終止他出任馬來西亞對華特使一職，惟目前仍是馬中商務理事會主席的他，將在行動管制令結束後，正式向該理事會請辭，以讓新特使順利接任。

他今早出席捐血活動時說，他是在上個月23日接獲通知，終止其對華特使職位，惟他受委時是兩者兼任，也被委任為馬中商務理事會主席；惟至今他只收到通知特使職務被終止，因此，主席職仍有效。

他直言，這乃是意料中的事，任何前希盟政府所委任的政府官聯公司、法定機構的職位，新聯盟政府都會一一革除。 他在政局出現變動後不主動辭職，主因是這乃由民選合法政府所委任，因此，要理直氣壯擔任下去。

他強調，自上任以來始終秉持著勤勤懇懇的態度，真誠服務兩國人民。 20個月的日子雖不長，但在大家的關懷和協助下，我們共同成就了馬中這兩個原本淵源久遠，情誼深厚的友邦，在經貿、外交、文教、科技及民間交往等領域的雙邊合作關係更獲得強勁的發展動力，攀上歷史性新高峰。

“任期內，我有幸親身參與及見證了馬中兩國之間的數項具指標性意義的新里程碑，包括中國連續11年成為大馬最大貿易夥伴，馬中兩國貿易總額屢創新高，從2017年的960億美元，增至2018年的1086億美元，2019年則高達1239億美元。”

“中國連續8年成為東盟以外的馬來西亞外國遊客最大來源國，中國來馬旅遊人次年年攀升，2018年躍升到294萬人次，2019達330萬人次。”

陳國偉說，他也樂見中國第一間海外大學分校—廈門大學馬來西亞分校，在2019年9月28日圓滿舉行盛大首屆畢業典禮。

他繼指，我國首批冷凍原粒帶殼榴槤，也從2019年6月17日起獲准出口至中國；首批毛燕于2019年11月19日起准予出口中國。

他補充，在馬中兩國官民的積極合作下，讓2019年作為馬中建交45週年紀念圓滿落幕。

陳國偉要衷心感謝各界，包括中國國際貿易促進會，中國駐馬大使白天與中國大使館同仁們，及馬中商務理事會全體理事與職員，在他任內期間所給予的珍貴指導和鼓勵，讓他這一路走來事半功倍，成果豐碩。

他承諾，未來會繼續以代議士身分，扮演好馬中兩國間的橋樑角色，為兩國的友誼之橋添磚加瓦。

他也不忘對新任馬來西亞對華特使拿督斯里張慶信獻上誠摯祝賀，希望在他的領導下，馬中關係可蒸蒸日上，一帶一路互利共贏。