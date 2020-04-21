全國新增1172病例 蚊症1週奪3命

（檳城21日訊）過去一週（4月12日至18日），全國新增1172宗骨痛熱症病例及3宗死亡病例，3宗死亡病例分別是雪蘭莪2宗及柔佛1宗。

衛生部全國危機准備及應對中心（CPRC）今早發佈骨痛熱症最新數據，今年首16週，即截至本月18日，全國累計3萬7701宗骨痛熱症病例，已奪走63條人命。

同比去年，今年全國首16週累計病例減少3742宗，減幅9.0%。累計死亡人數也較去年同期少，即從去年65人降至今年63人，整體情況稍所改善。

檳疫情降幅86.3%

雪蘭莪的骨痛熱症病例佔全國60%，該病例死亡人數更佔全國約40%。

檳城則是骨痛熱症疫情同比去年出現最大改善的州屬之一。檳城今年首16週共有316宗病例，同比去年2308宗，減少1992宗，降幅86.3%；死亡病例則從去年8宗，減至1宗，降幅87.5%。

除了骨痛熱症，由蚊子傳播的病症還包括基孔肯雅（Chikungunya）及茲卡（Zika）。

CPRC今早發布的資料顯示，我國今年第16週再出現8宗基孔肯雅確診病例，使得累計病例達到417宗。

茲卡方面，大馬醫藥研究院篩檢了來自出現疑似茲卡症狀患者的620份血液樣本及9份尿液樣本。慶幸，今年截至第16週，並未有出現茲卡確診病例。



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