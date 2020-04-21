森州疫情緩和 林茂53病患全出院

（芙蓉21日訊）森美蘭州冠病疫情逐漸緩和，兩週前爆發的林茂縣（Rembau）次感染群（sub-cluster）的53名確證病患，昨日已經全數痊癒出院，林茂縣不但擺脫疫情紅區，如今更是“零”活躍病例。

随著国内的冠病疫情受到控制，森州疫情也传来多个好消息，其中包括了五个县区的所有病患已经痊愈之外，森州总痊愈率也达到70.53%。

數據顯示，截至昨日下午，森州共有408名累計確診病例，惟活躍病例只有114宗，而痊癒出院病例多達287宗，另外也有7宗死亡病例。

雖然森州多縣的疫情報捷，森州“重災區”芙蓉縣卻因為申達央感染群在上週爆發後，確診病例卻高企不下，目前累計病例已經達307宗，而活躍病例則有113宗，佔州內活躍病例的99%。（全森共114宗活躍病例）

數據顯示，芙蓉縣內，多區的活躍病例都已經下降到個位數，而拉務區則因為申達央感染群爆發，在短短一周內，累計病例飆升至123宗，目前活躍病例為84宗，是森州唯一的“紅中紅”疫區。

●森州冠病疫情（截至4月20日，下午5時）

累計病例：408宗

痊癒病例：287宗（70.5%）

仍在就醫：114（27.9%）

死亡病例：7宗（1.7%）