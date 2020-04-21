傳金正恩心臟手術後病危

（首爾21日綜合電）朝鮮領導人金正恩上周三疑似缺席其祖父、已故領袖金日成的108歲誕辰參謁活動，引起外界關註其健康狀況。專門報道朝鮮新聞的韓國傳媒周二（21日）報道，金正恩在月初曾接受心血管手術。美媒則報道，華府正密切監察有關金正恩已病危的情報。韓國統一部拒絕回應有關報道。

主要由脫北者營運的韓媒“Daily NK”引述朝鮮匿名消息報道，金正恩在上周日於香山郡金剛山一間醫院接受了心血管手術，目前正在金剛山度假區休養治療。金正恩最後一次公開露面是在本月11日主持勞動黨中央政治局會議，據報他隨後即動身前往醫院。

消息人士指，金正恩自去年8月已出現心血管毛病，但在近月數度登上白頭山後情況惡化。報道又指，金正恩是因為吸煙、肥胖及過勞等問題，導致其健康狀況在近月每況愈下。美國有線電視新聞網絡（CNN）則引述美國知情官員消息指，華府正留意金正恩在手術後情況嚴重的情報。

朝鮮上周二曾向朝鮮半島東面海域發射多枚反艦短程巡航導彈，金正恩通常會現身監督同類試射，惟官媒朝中社事後未有發布金正恩到場的消息。朝中社亦未有報道金正恩在金日成誕辰參謁太陽宮的消息，其時外媒估計金正恩或是因應新冠肺炎疫情而缺席。