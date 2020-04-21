武漢2醫生染冠病 撿回一命臉變黑

（武漢20日訊）中國武漢市中心醫院兩位醫生—易凡、胡衛鋒是新冠肺炎重症患者，經過兩個多月的治療，終於掙脫死神魔掌，頑強活了下來。可是，一段影片卻公開了他們的現狀，皮膚發黑、發黃。對此，湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫生宋建新表示，皮膚發黑是色素沉著的原因，“命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害。”

不過，幸運的是，易凡、胡衛鋒日前經過和死神搏鬥，已經脫離了生命危險。3月30日，胡衛鋒醫生已經可以正常交流；4月3日，易凡醫生已經可以自主下地站立。

據《健康時報》報導，湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫生宋建新透露，“對於重症患者而言，與新冠病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害。”

一位武漢大學人民醫院一直堅守在發熱門診的醫生進一步解釋，“當鐵質進入身體以後是由肝臟進行代謝與儲存的，但是如果肝臟已經受損，不能進行正常的工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，這樣的血液供應面部皮膚後，就容易造成臉色發黑，再者，長期的肝臟功能異常，會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉，無光。”

3月4日，國際醫學期刊《刺胳針-胃腸病學和肝臟病學》線上發表了中國科學院院士、解放軍總醫院第五醫學中心教授王福生團隊的評論文章《COVID-19相關的肝損傷：診治與挑戰》指出，不管是在新冠肺炎輕症還是重症患者中都存在一定比例的肝臟功能異常情況。

武漢大學人民醫院感染科主任龔作炯曾表示，從臨床觀察以及已經發表的文獻來看，病人主要的損害還是以肺部的損害為主，有些病人還伴有一定程度的肝臟損害，可能和幾個原因有關係。

他進一步說明，“一是繼發性的肝臟損害；二是因為在治療中有時用藥比較多，在某種程度上也可能表現為藥物性損害；三是危重症患者出現 急性呼吸窘迫症候群，導致病人出現一個多器官的損害，這不僅是損害肝臟或是損害肺，還可能伴有心臟、腎臟等問題。”

宋建新也稱，在臨床上，重症患者往往除了肝部損傷外，其它多器官會受到損傷；這兩位醫生不僅面部發黑，全身皮膚也比較晦暗；有的重症病人不僅皮膚變黑還會出現脫皮、裂開等情況。

中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任詹慶元博士表示，新冠肺炎之所以難以控制，在於病毒不僅打擊人的肺，還打擊心臟，打擊消化道，打擊腎臟，打擊凝血，旨在快速癱瘓人體的免疫系統。

對於兩位醫生機體受損後導致的“面容大改”還能恢復嗎？宋建新也同樣認為，只要命救回來，機體就會一點點恢復，受損的器官會一點點恢復，除了不可逆的傷害外，還是能逐漸恢復的。

“下個階段要走向治癒後的後遺症治療了。”武漢大學人民醫院一線醫護告訴記者，肝臟是可以修復的，通過一定治療，只要修復好了還是可以恢復正常的。