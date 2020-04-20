UPSR PT3不補考 教長：另行評估寄宿學校申請

（八打靈再也20日訊）教育部高級部長莫哈末拉迪說，教育部不會為今年取消的小六評估考試（UPSR）和中三評估考試（PT3）安排任何補考。

“在今年面對小六評估考試的學生，他們從一年級開始就已經進行課堂評估，而且老師也擁有學生在課堂表現的紀錄，而這項評估也將會持續進行。至於有意入讀全寄宿學校、皇家軍事學院、瑪拉理科初級學院（MRSM）的學生，我們將會以另一種方式評估。”

他披露，有關評估不會只是注重考試成績，而該部將會以學生的全面發展作為評估標準。

他週一晚在“Agenda Awani”訪談節目中指出，取消考試是一項非常重大的決定，主要是今年的UPSR和PT3考試所涉及的考生人數龐大，而該部考量的並非只是數百名學生，而是百萬名學生的情況，這是完全基於學生的健康和安全而作出的決策。

“在教育部還未作決定之前，我們已先與各階層代表包括各州教育局局長、縣教育局局長、非政府組織、教師及家長協會等展開多項討論，並理解我們所作的決定將帶來的影響。”

他說，沒有考試並不代表學生無需學習或評估，很多時候，教育的目的是讓學生探索及發揮潛能和興趣。

他指出，與其他先進國相比，其他國家的學生有了更多發揮的機會，而我國則是出現一種情況，即小學生從小就必須被強迫面對考試，這似乎是我們忘了接受教育本應是自發性和快樂學習。

“我認為應該更宏觀地看待教育，就如沒有考試，這不代表終結，因為教育是讓孩子探索知識。”

學生復課後或需量體溫 課室內保持社交距離

針對教育部將在學校復課前發出指南一事，教育部長莫哈末拉迪說，該部正在和衛生部商討有關指南的細節，包括每位學生是否在進入課室前必須測量體溫，且在課室內需保持社交距離等。

“至於每間課室不可容納超過35人，這是複課後必須遵守的指南，但是我們也強調，一旦宣佈復課，只有應付考試的學生才會率先回到學校上課，如大馬教育文憑（SPM） 、 大馬技職證書（SVM）、大馬高級學校文憑（STPM）及大馬高級宗教文憑（STAM）學生。”

“由於需應對公共考試的學生人數比較少，比較容易控制，我們將確保這項製度能順利進行。目前，我們還在商討執行的細節。”

他指出，教育部將時刻監督最新情況，至於考試被延期到明年的學生，若疫情出現好轉，而他們又能在明年1月就完成所有課程，那麼，他們就可以留在家中進行複習。

“無論如何，教育部正在探討最好的方案，並保證展延考試不會影響明年同樣面對公共考試的考生。”

或延長電視教育節目時間

教育部長莫哈末拉迪說，教育部正在探討是否增加電視播放教育節目的時段。

他披露，教育部在大馬國營電視台（RTM）的TV OKEY頻道，每天播放兩個小時的教育節目，讓無法接觸到網絡的學生可以通過電視學習，但因有關時段有限，無法提供足夠的課程內容，包括從一年級到六年級、中一至中五的學習內容。

“我們正在想辦法增加節目的內容，可能會延長有關時段。”

此外，他也說，我國的教育體係是建立在良好的基礎上，教育部希望能在未來盡可能作出改善。

“教育部所作的任何決策都是根據所收集的資料和數據，並在經過各方協商之下，才會作出最佳決定。”