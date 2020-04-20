軟著陸結束管制令 半年內禁集會盡可能留在家

（布城20日訊）截至今中午12時，我國新增36宗冠病確診病例，寫下行動管制令實施以來單日的新低。衛生總監拿督諾希山說，衛生部目前的確正在探討在管制令結束後的“退場措施”，包括實行3至6個月內禁止集會、保持社交距離及盡可能待在家中的政策。

他強調，政府在結束行動管制令時，必須採取“軟著陸”的措施。

“肯定的，我們在探討退場措施，我們現在正在策劃，專注於我們能如何緩和目前的情況，當我們開始……它必須要是個軟著陸的（措施），探討在接下來的2個星期，我們能如何緩慢地、穩打穩扎地讓我們回到，不是常態，而是新常態。”

諾希山今日記者會上受詢目前的行動管制令將在一週後（28日）結束，這幾天的數據顯示大馬的疫情有所改善，而衛生部將採取什麼退場措施，尤其政府會否延長行動管制令時豁免綠區，作出回應

“我們可能需要時間，可能3個月至6個月，我們的政策必須改變，比如禁止公眾集會、保持社交距離，持續提醒我們的民眾勤洗手，還有最重要的是，若你沒有須在外處理的事，待在家中。”

諾希山也強調，數據雖然趨好，但民眾不能掉以輕心，還是要維持良好個人衛生習慣，因為這場病毒戰役還沒贏。

盼一週內降至個位數

諾希山也說，衛生部期許能在一週內讓每日新增的確診病例下降到個位數，但他希望民眾了解，就算到了適合解除行動管制令的時機，若非必要，民眾也要待在家中減少出門。

“今天是36宗，但我們要看到的是個位數，我們可能可以在一星期的時間內達到目標。”

他在新聞發布會上向民眾作出呼籲，唯有人民皆配合及合作，待在家中，才能有助於大馬切斷冠病傳播鏈。

境外輸入單日增12宗

諾希山也說，境外輸入病例今日再增12宗，當中11人是從印尼馬格丹省回國的大馬人及1宗來自美國。社區傳播病例則是24宗。

在昨日，我國的境外輸入病例為43宗，患者都是從印尼登波羅回國的學生。當地的馬格丹省已被列為疫情紅區。

感染群新增病例：印尼馬格丹感染群新增11宗病例，累計病例54宗；古晉教堂活動新增3宗病例，累計135宗。

關丹峇里島感染群新增2宗，累計39宗；義大利感染群新增1宗，累計54宗；申達央感染群新增1宗，累計77宗。

古晉醫護人員感染群新增1宗，累計38宗；吉隆坡批發公市新增1宗，累計28宗；其他感染群沒新增病例。

N95口要省省用

諾希山也說，目前N95口罩需要節省使用，但3層式醫用口罩則供應充足。N95口罩主要是提供給在加護病房和冠病病房處理冠病病人的醫護人員所使用，其他的醫護人員可以使用3層式的醫用口罩。

“如果沒有N95口罩，在診所工作的醫護人員也可以使用3層式口罩加上面罩防護。”

針對古晉出現N95口罩不足和出現循環使用的問題，他表示將會進行探討和為沙巴和古晉分配足夠的N95口罩。

另外，諾希山說，巴生河流域由於人口相對比其他地區多，因此如City One、馬來亞組和雪蘭莪敏申組屋已實行了加強管制令。

他說，當局目前正主動追蹤確診病例，並確保沒有新的感染群。

他重申，今天的成果是2至4週前的規劃成果，今天的規劃要在2週後才能看到成效，因此人民合作來切斷感染鏈非常重要。