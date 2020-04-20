嗆人權組織責拒收羅興亞難民 末哈山：超出收容能力

（芙蓉20日訊）巫統署理主席拿督莫哈末哈山表示，大馬拒收留這批羅興亞難民，是因為我國已“遠遠超出”了收容難民的能力，甚至一些城市已經“過於集中於難民”，所用於照顧他們福利的資源也近耗盡。

他認為，目前我國面對新冠肺炎疫情，如果此時收留約200名緬甸羅興亞難民的船只，可能會促使“打開”讓更多外國人和船只通往大馬邊境的閘門，進而阻礙了政府抗疫的努力。

莫哈末哈山是針對人權觀察組織（Human Rights Watch）指不接受我國以新冠肺炎疫情為由，拒絕收留載有羅興亞難民的船只的言論，如是回應。

他提到，目前在我國估計約有15萬名羅興亞難民，我國在別無選擇下只能拒絕讓這批羅興亞難民的船只靠岸。

“其實在此事發生前，我國已經實行行動管制令，包括禁止外國人和船只進入我國。”

他進一步解釋，我國沒有能力接待更多難民是可以理解的，尤其是當政府無法不吸收其他地區資源的情況下來繼續以人道方式對待他們。

他認為，東盟再也不能忽視羅興亞難民的困境，必須開始與緬甸接觸，並且將他們送回若開邦（Rakhine），讓他們能享有和平生活的權利。

“羅興亞難民是世界重要的人道主義危機區域，為此，我國在國際社會的支持下，才會收容這些難民，但是，這些難民之後應該獲得重新安頓在被接收的國家，並且必須制定一個嚴厲且有效的計劃來解決難民的問題。”

他認為，暫時庇護羅興亞難民，既不是羅興亞人也不是東盟的解決方案，這種情況若持續下去，是無法解決問題的核心，也只會讓羅興亞人繼續處於困境。