物資囤2周未派B40 陳國偉抨關鍵時刻還計較朝野

（吉隆坡20日訊）行動黨蕉賴國會議員陳國偉揭露，政府早前撥款，所有國會選區各獲分配1000份各值100令吉的救濟食品給選區人民，其中250份已由吉隆坡市政局蕉賴分局派送出去，但目前仍囤積750份救濟食品在敦拉薩鎮體育館內近2個星期，遲遲未發放B40群體。

他說，他在行動管制令期間接獲許多選民和外勞的求助，有者甚至哭求物資援助，但是他卻發現剩餘的750份食品近半個月一直被囤積在敦拉薩鎮體育館內，目前未獲準派送給有需要的家庭與人士，令他非常不滿，因為尚有許多急需物資的人士還在苦等救濟。

許多選民外勞求助

陳國偉質問當局，數百包白米被囤積，難道要等到生蟲？“我的服務中心已盡量捐助食品，需要到處籌措，但還有許多貧困家庭需要援助。”

他對政府提供1000份援助糧食的救濟措施表示歡迎，但也譴責後門政府在此關鍵時刻還計較朝野之分，帶有政治歧視。

陳國偉說，服務中心已向社會福利局提出抗議與施壓，當局表示根據上頭指示，他只需提供250個名單，而不是剩餘的750個。為此，服務中心已經把名單提呈福利局，希望不會受阻。

“不過，只要他們答應給完750份食品我們，我們會立刻提呈另外500個家庭名單。在這段非常時期，只要有食品糧食，就應該盡快分配，切勿區分朝野政黨。”

目前被囤積在敦拉薩鎮體育館的救濟食品，包括10公斤白米及750袋以塑料袋包裝好的各類食品，里面有2包面粉、3包白糖、1包米粉、3罐罐頭沙丁魚、3罐煉奶、3包食油、3包餅幹、1包鹽、1瓶辣椒醬、1瓶醬油、1袋咖啡粉、1包茶及1袋辣椒幹。

陪同出席者包括蕉賴國會選區居民代表委員會第一分區主席劉致緄。

憂病毒在外勞社區擴散

陳國偉說，全國估計有大約600萬名合法與非法外勞，而城市邊緣地帶有很多外勞或難民社區，因此促請政府必須確保病毒不會在外勞社區擴散蔓延，避免馬來西亞發生新加坡出現客工感染群的情況。

他認為，政府應該交代如何大規糢檢測，以便病毒不會在這些社區蔓延。

他說，民眾擔心行動管制令解除後，各行各業複工，屆時外勞滿天下，恐怕釀成病毒擴散的情況，政府在這方面必須安定民心，做足防疫措施。