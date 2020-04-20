林吉祥：審查疫情管理 ​應設衛生社會保障委會

（新山20日訊）行動黨元老兼依斯幹達公主城國會議員林吉祥認為，國會應緊急成立衛生與社會保障遴選委員會，就新冠肺炎疫情的管理舉行虛擬聽證會，同時針對我國面對的這場前所未有的病毒危機在一個月內提交報告。

他發表文告稱，國會秘書在3天前向所有國會議員發出的通告非常不恰當。

“根據通告，基於我國實施行動管制令，通常為期一個月的國會會議，這次在5月18日開始的會議只為期一天。在這為期一天的會議期間，將“沒有口頭提問、書面問題、動議和特別會議”。

“國會秘書架空了首相、內閣和國家安全理事會的權力和職能。他的通告似乎表示行管令在5月18日後仍將維持目前的狀態。”

他認為，行管令在4月28日之後，是延長還是分階段解除尚待決定。如果要分階段解除行管令，而行動限制有任何重要的放寬，對象無疑是國會，以便它可以繼續開會（無論是虛擬還是其他方式）。

渡過第二波疫情高峰

“國會應對冠病疫情的管理進行仔細審查，並確保我國採取最佳的退場計劃、策略和藍圖，不僅是為了遏制疫情在下一波病毒蔓延的浪潮中再度爆發，也為了使馬來西亞有效複蘇經濟和重建國家。因此，國會3天前發布的通告是無效的。”

他呼籲首相慕尤丁應該重新考慮國會於5月18日只舉行為期一天的會議的決定，因為這決定將使馬來西亞國會成為十足的鬧劇，特別是如果將感謝元首施政禦詞的動議推遲至7月的國會會議。

“法國和西班牙國會批準了封鎖和延長封鎖，為什麼馬來西亞國會在冠病大流行中被削弱並邊緣化？”

他認為，我國連續3天的確診病例呈兩位數增長，進一步證實了我國已經渡過第二波疫情的高峰。

“我國確診病例的康複率達59.3%，使馬來西亞躋身新冠肺炎康複率前16的國家；而在世界各地，領袖們正在為封鎖制定最佳的退場策略。這些退場策略將帶來巨大的社會、經濟和政治影嚮。”

他因此透過文告，再次呼籲首相將國家利益置於其他考量之上，並確保國會在制定行管令最佳退場策略和藍圖方面，充分發揮作用。