李文材籲提早策劃 後行管令教育計劃

（怡保20日訊）前衛生部副部長李文材認為，教育部應提早策劃一套配合行管令後的教育計劃，包括解決行管令結束後，雙薪家庭將面對孩子無人照顧的窘境。

“教育學府將會是行管令結束後，最後一個開放的領域，但屆時雙薪家庭的家長返回工作崗位上工作，留在家中的孩子到底要如何解決？”

他今日在臉書專頁進行直播時說，教育部應該考量到學校開課以後，課室內和運動活動時的社交距離；教育部也得了解行管令是否給孩子們帶來社交心理的影嚮，喪失了社交技能。

“對於長遠來說，線上教學是必須的，因此，教育部是否已經做好了準備，包括在人方資源、寬頻、設備等方面？而且，教育部要如何確保住在偏遠地區、沒有互聯網的學生，尤其是原住民不會被線上教學邊緣化？”

斥納吉留言暴露無知

李文材在直播中，也回應前首相拿督斯里納吉在臉書專頁的貼文指責有誤。他反駁說，要是衛生部和衛生總監一早了解大城堡清真寺的大集會活動，他相信衛生總監一定會發出阻止集會的勸告；而且納吉針對冷氣的留言，也暴露了他的無知。

他說，當他還是衛生部副部長的時候，他聽從的是來自專家的勸告，而衛生部所做的決定也是根據科學證據，而不是來自首相夫人的指示。他很榮幸能夠與衛生部的專業人士一起工作，人力資源是衛生部最具價值的成本。

他不忘感謝當年的衛生部拿督蔡細历，他指出，衛生部早在2006年已經設立了國家流感大流行準備計劃，而這項計劃讓衛生部在面對新冠肺炎的挑戰時有所準備。早在去年12月31日起，當新冠肺炎在中國爆發時，衛生部就已密切地監督它的發展，並根據最佳的實踐方式給予反應。

“病毒並不會區分政黨，因此大家應該專註在協助我國面對前所未有的危機。”

此外，繼昨天後，他今日在直播中，再次提及將外勞潛送回國的事情。他希望人力資源部在疫情後多加考慮，好讓我國減少依靠外勞，並把工作機會留給本地人。