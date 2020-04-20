EMGS：數國際考試推遲 建議大學以預考成績招生

（吉隆坡20日訊）鑒於數項國際考試因為行動管制令而推遲，並直接影嚮國內教育機構提供新的入學機會，馬來西亞教育全球服務公司（EMGS）建議政府，考慮採納國際學生的“預考成績”作為進入本地大學的錄取資格。

馬來西亞教育全球服務公司指出，為了更加清晰地了解本地國際學生在校園中的狀況，該組織將會與數個協會、高等教育機構的國際學生部代表進行系列線上會議，並呼籲超過10個組織參與討論新方案。

馬來西亞教育全球服務公司首席執行員莫哈末拉茲蘭發文告指出，該組織也決定，若行動管制令再次被延長，將會啓動虛擬營銷活動或涉及招聘機構、教育機構及相關單位的線上平台。

“我可以預見到高等教育領域最期待看見的現象，是學生可以選擇自己想要就讀的大學，從而更具跨國性。”

在高教部長的全力支持下，當局3月21日起便為高等教育機構提供經濟援助，幫助那些滯留在校園內的學生，莫哈末拉茲蘭也於早前親自移交捐款給國大及博特拉大學。

馬來西亞教育全球服務公司強調，它向來非常支持所有利益相關者所提供的援助，尤其是在行動管制令下受影嚮的高等教育機構和國際學生。

“除了負責管理和處理國際學生在馬來西亞深造的簽證申請，我們也積極促進馬來西亞成為全球教育中心。”

“根據高等教育局發布的《2018年馬來西亞教育數據》，全國有400多所私立大專，惟擁有執照且能夠招收國際學生的大專僅占50%。國內有超過60萬名大專生，本地生占了86%，另14%為國際學生。我們希望數字能繼續增長，以實現馬來西亞為國際學生求學地的目標，促進國家經濟。”

任何有關學生簽證申請的最新通知，可以瀏覽官網www.educationmalaysia.gov.my；抑或撥電熱線03-27825888詢問詳情。

馬來西亞教育全球服務公司指出，所有全新或更新申請都可以在線上完成，即是將所需資料上傳到學生申請與登記系統（STARS）提出申請，在提交後將會獲得處理。

“坐落吉隆坡市中心TA One大樓及賽城的移民局學生簽證中心將會持續關閉，直到政府解除行動管制令。”

至於已接獲馬來西亞教育全球服務公司錄取通知的國際學生，必須進行線上課程，這是提醒國際生必須持有學生簽證。

“基於目前限制國際學生入境馬來西亞，教育機構必須確保他們的申請已經提交及獲得處理，以進行電子簽證批準書（eVAL）的程序，以確保這些學生能夠達到課程的入學要求。”