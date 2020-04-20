聚工廠宿舍慶潑水節 41緬勞各罰款1千

（雪邦20日訊）63名緬甸外勞無視行管令慶祝潑水節被捕，其中41人今日被控上雪邦推事庭，他們皆表示認罪，各被判罰款1000令吉，若無法償還則監禁1個月替代。

根據案情，被告因聚集歡慶潑水節，且在臉書直播，結果網民紛紛向警方舉報。雪邦警方接獲投報後，在工廠管理層協助下，於員工宿舍先後逮捕63名外勞，其中2緬甸男子承認以手機在臉書直播慶祝潑水節的過程，另22人將轉作證人，他們已經獲釋。

22人將轉作證人

41名被告是於今早9時被帶往雪邦法庭面控，由於控狀相同，推事一同進行審讀，由法庭翻譯員以緬甸語進行。

根據控狀，被告們於今年4月12日晚上8時30分至晚上10時，在雪邦Hartalega工廠男員工宿舍聚集，進行宗教、運動、休閑娛樂、社交、文化的活動，即潑水節，抵觸2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）第6（1）條文。

所有被告聆聽控狀後承認有罪，主控官奴魯法拉欣副檢察司基於41名被告在非常時期犯下嚴重罪行，向推事阿希魯丁建議以監禁作為懲罰。

代表律師拉加星甘及阿茲拉受詢指出，他們以數個理由向推事求情降低刑法，包括41名被告皆為艱辛及低收入人士、需要照顧家鄉的家人、持有合格工作準證、只是一時犯錯。推事經考量後，判決41名被告各罰款1000令吉，若無法償還則以監禁一個月替代。

41名被告年齡介於19至34歲，已被扣留一個星期，剛抵達大馬不久準備要工作。