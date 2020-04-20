口罩騙案捲420萬 警扮買家捉老千

（布城20日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，口罩騙案至今已捲走420萬令吉，警方嚴正看待這個騙局，甚至扮買家向網售或見面交貨的騙子交涉，再逮捕他們。

他呼籲民眾，在網上購買口罩前務必先行檢查賣方的銀行資料，或善用政府提供的各項平台，包括商業犯罪調查局等，以確認其真實性，避免墜入口罩騙局。

他說，涉及的口罩騙局至今所造成的損失已經達420萬令吉。

依斯邁沙比利在主持行動管制令跨部門特別會議後，在首相署召開直播記者會上呼吁民眾若要網購口罩，可以使用semakmule平台來檢查賣方的銀行戶口，或登陸商業罪案調查局的網站，先行查證賣方是否有犯罪紀錄。網址：www.biztrust.ssm.com.my

“政府呼籲民眾，不要輕易相信網上售賣的口罩或其它防護裝備，務必先查過賣家的背景資料，畢竟牽涉到口罩的騙局所造成的損失已達420萬令吉。”

他說，軍警昨日在全國設置820個路障，排查了36萬9106輛車，並展開4萬2482次突擊檢查，被檢查的店面達6856間。

“警察昨日共逮捕了1174名違反行管令的人，比前天的1111人更多，他們之中有1012人被延扣、162人獲準保釋。”

他說，截至昨日，軍警在行動管制期里共逮捕了1萬5924名違反管制令的公眾人士。

“我要提醒民眾，現在還是行動管制期間，沒有松懈，因此人民必須繼續遵守行管令，政府發現民眾好像放鬆了，好像可以任意行動，別忘了軍警還在執法，任何違令者將被逮捕並控上法庭。”