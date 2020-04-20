沙哈：不必等待銀行號碼 B40可直接領關懷援金

（布城20日訊）財政部副部長莫哈末沙哈聲稱，為讓B40群體快速領取國家關懷援助金（BPN），所有受批准的受惠者如今不必再等待國家儲蓄銀行（BSN）的號碼，可直接親自前往銀行領取現金。

他在中文臉書專頁公佈上述最新消息，並籲請M40群體耐心等待進一步的通知。

他說，受惠者可親自去領取BPN援助金，只需攜帶身份證，並不需要號碼了。

他補充，受惠者代表去銀行領取援助金時需攜帶相關文件，如結婚證書、報生紙等可證明與受惠者關係的文件。

在此之前，沒有銀行戶頭的BPN援助金受惠者，須等待他們的領取援助金狀態轉為“匯款失敗”，並在BPN網站獲BSN號碼後，才能前往BSN銀行領取現金。

莫哈末沙哈聲稱，為方便B40群體領取BPN援助金，BSN銀行分行將在行動管制令期間照常營業，營業時間從早上10時至下午3時。

民眾可瀏覽https://www.mybsn.com.my/content.xhtml?contentId=1648，查詢營業的BSN銀行分行名單。

他也要哈提醒民眾前往BSN銀行時，要記得保持1至2米的社交距離。

有關BPN援助金帳戶的相關問題，可撥打03-88829089或電郵至[email protected]聯絡財政部，或是撥打03-89111000、進入https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/ en-US/網站填寫表格，聯絡內陸稅收局。

至於BSN銀行的聯絡號碼，則是1300-88-1900。