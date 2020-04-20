院方駁斥假消息 米都醫院ICU沒關閉

報導：楊麗仙

（亞羅士打20日訊）作為吉州新冠肺炎醫療大本營的蘇丹娜峇希雅醫院，雖然已沒有患者需在加護病房（ICU）治療，但加護病房不會因此停止操作。

吉州衛生事務委員會主席拿督依斯邁沙列接受《光明日報》訪問時指出，截至昨日，州內9名患者是在普通病房治療隔離，包括早前需在加護病房治療的患者。

他強調，該院作為治療新冠肺炎患者大本營，加護病房的醫護人員依然需隨時候命，一旦有緊急案件，就會投入操作，不會關閉。

他說，網傳一則由該院醫護人員製作的短片，其實是要紀念加護病房患者，全都好轉的美好一刻。

他指出，該貼文和短片在網友轉發後，其中一名網友用詞不當，誤寫該院加護病房就此關閉。院方隨後也在臉書專頁駁斥這假消息。

無論如何，依斯邁沙列說，雖然州內新冠肺炎逐漸好轉，但他希望民眾不要鬆懈，還是需要遵守行動管制令和做足個人防疫措施。

依據衛生局數據，州內兩間治療新冠肺炎患者的蘇丹娜峇希雅醫院和浮羅交怡瑪麗哈醫院，兩間醫院患者都已好轉，尤其瑪麗哈醫院近期唯一剩下的患者也在昨日痊癒出院。

截至昨日，吉州累積確診案例有94宗、84人治癒和一宗死亡案例。吉州也從本月16日至昨日，已連續4天沒有新確診案例。