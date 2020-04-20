45男女公寓各開毒趴 遭警上門一網擒

（吉隆坡20日訊）45名男女包括4歲及17歲的未成年的少男少女，違抗行動管制令在公寓召開毒趴，結果被警方上門突擊逑捕，當中有18人的尿檢不過關，他們已經被警方延扣助查。

吉隆坡警方在過去兩天，先後在鵝嘜路及十五碑洪升路逮捕這批在公寓開毒趴的男女。警方調查顯示，這些落網嫌犯是透過WhatsApp通知其他人參與派對。

旺沙馬朱警區主任拉惹阿哈說，警方根據情報，於上周五（17日）淩晨1時40分，突擊位於鵝嘜路的一間公寓單位，逮捕13名男子及10名女子，他們年紀14至23歲。

他指出，在這項突擊行動中，警方起獲5包4公克重，疑是K他命的粉末及8顆一粒眠，尿檢顯示7男4女的尿檢不過關。

他說 ，這些落網嫌犯被延扣1天助查，警方援引危險毒品法令12（2）及15（1）（a）條文調查此案。

“由於他們因違抗行管令，因此警方也會援引2020年防範及控制傳染病條例(疫區內措施)展開調查。”

另外，十五碑警區主任再魯尼占則說，警方在昨天淩晨1時10分，突擊位於十五碑洪升路的一間公寓單位，逮捕12名年齡介冷7蛭33歲，正在開毒趴狂歡的男子。

他說，鎮警方在現場發現4包疑是大麻的毒品，初步尿檢顯示當中有7人曾吸毒。

他指出，初步調查相信其中一人透過線上繳費，以178令吉一晚的價錢租下該公寓單位，再透過WhatsApp呼朋喚友參與毒趴。

再魯尼占說，警方調查顯示，毒品則由另一名嫌犯帶來，每包大約10令吉。

他說，警方援引危險毒品法令15（1）（a）條文展開調查，由於他們違抗行管令，因此警方會對他們每人開出1000令吉的罰單；他們已被延扣4天至22日，以便警方做進一步調查。