副鄉村部長：有社交距離 僅切蛋糕拍照沒群聚

（立卑19日訊）被指違反行動管制令群聚慶生的鄉村發展部第一副部長拿督阿都拉曼表示，當天志工團隊在其私邸安排分配物資事宜，突然其中一名志工領著蛋糕到來為他慶生，他只是配合志工的要求，切個蛋糕與志工拍照而已，並非如傳言所致非法群聚。

他披露，4月13日早上8時45分，他準備開車前往布城辦公時，志工團團員陸續抵達其私邸準備分配物資，派發給立卑國會5000戶貧困家庭。期間，一名志工拿出一個蛋糕為他慶生，他事前完全不知情。

志工拿蛋糕助慶生

“當時志工已拿著蛋糕抵達我的家，我不可能趕他們離開吧。我有跟他們（志工）說，行動管期間不可以一大堆人在慶祝生日，但他們說只是吹個蛋糕、禱告和拍張照片而已，我就回答他們OK。”

他聲稱，他拍照時確實有履行社交距離，但照片看起來卻是密集，就像其他部長拍攝的照片一樣，看起來密集，但實際上他們有控制社交距離。

詢及警方是否有傳召他問話，阿都拉曼回應說，截至目前未接到警方任何通知，就算警方就此事傳傳召他，他也會如實回答。

根據《透視大馬》報道，一名網民於4月13日在臉書上傳了一組為阿都拉曼慶生的照片，並在帖文祝福阿都拉曼生日快樂。

照片可見一群支持者聚集在一間家的庭院，有阿都拉曼切蛋糕、吹蠟燭的照片，而照片中的人皆沒有佩戴口罩也沒有保持安全距離。