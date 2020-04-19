諾希山：8中國專家分享經驗 成功失敗例子都重要

（布城19日訊）衛生總監拿督諾希山說，中國8名抗疫專家不是到來協助我國治療新冠肺炎確診患者，而是分享他們的經驗。“不論是成功或失敗的經驗，這對我國的抗疫鬥爭都非常的重要。”

他在記者會上說，由於這8名專家曾在中國湖北參與長達兩個月的抗疫過程，肯定擁有對抗新冠肺炎病毒的豐富經驗，我國可以向他們學習成功與不成功的例子，從而避免重蹈覆轍。

他表示，馬中兩國的醫療專家可以從多方面進行探討，包括對普通病房及加護病房患者的治療以及各種技術的研究等。

不是專程來治療確診患者

諾希山說，新冠肺炎病毒是新的病毒，在對抗這種病毒方面，大家各有經驗，他們有成功與不成功的經驗，對我國來說，這兩種經驗說都重要。

“如果是成功的經驗，我們或許可以效仿，如果是不成功的經驗，我們可以從中學習，避免重蹈覆轍。”

他說，這病毒傳播的方式、如何使身體變弱等，還有很多不為人所知道，而通過分享可以增加有關這新病毒的知識。

拒評高官違令事件 讓警方調查

針對衛生部第一副部長拿督諾阿茲米和霹靂州行政議員拉茲曼在霹靂州玲瓏一所宗教學校里與多人聚餐，同時沒有保持社交距離的課題，衛生總監諾希山說，既然警方已發出文告，他無需對此添加發言。

他說，國家安全理事會已討論了這個課題，警方也已經發出文告。

霹靂州總警長拿督納沙魯丁今日說，警方將在《2020年防範與控制傳染病條例（疫區內措施）》下，就諾阿茲米和拉茲曼等人被指在行動管制令期間，在一所宗教學校“排排坐”聚餐事件，展開調查。

派檢測劑自行檢測 胥視類型是否適宜

詢及我國會否效仿美國派發居家檢測劑給人民，諾希山表示，這胥視檢測劑的類型來鑒定是否適合讓人民自己在家里進行檢測。

“如果使用病毒抗原（Antigen）的快篩檢測劑，還得抽取咽喉樣本，一旦錯誤採取樣本，檢測就會失效。”

他坦言 ，病毒抗原快篩檢測劑需要採取咽喉樣本，自己是很難採取，更何況當局也不曾訓練人民採取咽喉樣本。

他說，抗體（Antibody）檢測劑就可以在家里進行，因為只需要一滴血，然而這檢測劑並非用作診斷用途，因檢測結果只顯示出體內有沒有這病毒的抗體。