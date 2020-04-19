31感染群中占4個 柔累計246確診11人死

（新山19日訊）衛生部公布截至4月18日的冠病感染群，全國共有的31個感染群中，柔佛州就占4個感染群，累計確診病例達246宗，其中2個感染群位於新山，麻坡和居鑾各有1個感染群。

在這4個感染群中，共出現11宗死亡病例，分別為麻坡（5宗）、居鑾（4宗）、新山（2宗），治愈病例共有107宗。

根據衛生部今日在臉書公布的感染群數據，位於新山縣巴西古當的工廠，昨日新增5宗病例，使該感染群的累計病例達15宗，其中14宗尚在接受治療，已有1宗死亡病例。

柔州另3個感染群昨日並無新增確診病例。不過，截至昨日，居鑾縣的拿督依布拉欣馬吉新鎮（Bandar Baharu Dato' Ibrahim Majid）已累計183宗病例，為全柔最大的感染群，過半病患已治愈出院。

拿督依布拉欣馬吉新鎮的累計病例中，有103宗病例已治愈出院，尚有99宗病例在接受治療，當地已有4宗死亡病例。

此外，曾赴印尼望加錫戈瓦（Makasar）出席伊斯蘭傳教士（Tabligh）大集會，回國後在新山形成另一感染群，截至昨日累計26宗確診病例，其中23宗病例仍在接受治療，2宗病例已治愈出院，1人死亡。

位於麻坡的專科醫院也出現感染群，截至昨日當地已累計22宗確診病例，其中15宗尚在接受治療，2宗已治愈出院，2宗在加護病房接受治療，已有5宗死亡病例。