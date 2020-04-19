總會：延長有效期 允逾期贖回典當品

（八打靈再也19日訊）馬來西亞當商總會（MPBA）會長陳和慶聲稱，總會已同意延長當票有效期，客戶不必擔心當票在行動管制令期間逾期而無法贖回典當品，他們可在行管令結束後，才前往當舖贖回。

他發表文告提到，總會希望能幫助國家經濟從疫情中恢複，並了解到許多客戶因當票在行管令期間逾期，當舖在這期間又無法營業而深感擔憂，因此，總會同意作出上述決定。

他表示，隸屬房屋及地方政府部的大馬當商總會並沒獲得營運批準，當舖也不屬於行動管制令期間被允許營業的領域，然而仍有許多顧客紛紛詢問當舖何時營業。

當舖沒獲批複工

他不諱言，總會也向政府提出典當行在幫助社會所扮演的重要作用，尤其是對低收入群體（B40），讓他們可在困難時期典當物品，獲取資金購買必需品。

“一旦當舖獲準營業後，顧客不必匆忙來，他們可在方便時才到當舖贖回典當品。”

陳和慶聲稱，由於病毒可形成人傳人的感染，總會希望政府允許他們根據典當法令和條例，以數碼化運營糢式進行交易，防止病毒的傳播。

他說，為防病毒的傳播及保護客戶和典當行人員的安全，典當行全力支持政府發布的安全指南，包括提供消毒搓手液、遵守保持社交距離規定、戴口罩及在當舖進行消毒。