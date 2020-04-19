“不要以為自己是特別的” 敦馬抨領袖沒豎榜樣

（吉隆坡19日訊）“不要以為自己是特別的，可以不用重視法律，這並不是一個好榜樣。”

前首相敦馬哈迪以不點名的方式，批評現任政府領袖，在行動管制令期間，沒有成為好榜樣，以為有“特殊”待遇，可以忽視法制條規。

支持馬哈迪的粉絲專頁“Kelab Che Det”，昨晚在臉書上傳一段時長1分鐘視頻，馬哈迪在視頻中針對政府領袖不遵守管制令一事作出評論。

馬哈迪在談話中，沒有點名任何政府領袖，但該名政府領袖被認為是暗指近日引起外界非議的衛生部第一副部長拿督諾阿茲米，副部長涉及在管制令期間，沒有遵守社交距離，參與多人聚餐的活動。

應遵守政府條規

馬哈迪說，政府領袖應作為好榜樣，遵守政府立下的條規。

“但他們把自己視為特別的，可以不遵循政府的指示。”

他提醒，雖然現在的條規並非法律，但政府所立下的條規是以法律為基礎，任何人士都要遵守。

“法律是平等的，任何人都必須遵守法律。不要以為自己是特別的，可以不用重視法律，這並不是一個好榜樣。”

社交網絡近日流傳一組照片，顯示諾阿茲米與霹州行政議員拉茲曼，在玲瓏一所宗教學校出席聚餐會，一班人聚在一起“排排坐”享用甘榜菜餚。

諾阿茲米也是土團黨峇眼色海區國會議員，早前曾在臉書專頁分享相關照片，惟在引發網民爭議後，刪除照片。

同行出席的拉茲曼曾對此解釋，副部長於17日巡視霹州多所醫院及診所，瞭解前線醫護人員應對冠病所作出的努力，並在隨後抵達玲瓏背誦可蘭經學校，由他要求該學校準備食物，以招待副部長及其代表團。

“這不是聚餐會，代表團成員都是醫生，而且人數不多，只有4輛車包括他本身。”拉茲曼說，出席者都沒有患上冠病，他們所在的社區也沒有病例，他們知道在管制令不可進行群聚，並指這是刻意挑起的政治課題。