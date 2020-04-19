防長駁斥雙重標準執法 違令官員已被傳召助查

（布城19日訊）國防部高級部長拿督斯裡依斯邁沙比利指出，警方正在調查有關VVIP或政府官員違反行動管制令的事件，涉及者已被傳召協助調查。

他駁斥有關警方對違反管制令者持雙重標準的指責和看法，並指警方已採取了行動。

他於今日出席了行動管制令執行跨部門特別會議後，在記者會上受詢及有人指責政府和當局對VVIP違反管制令“睜隻眼閉只眼”和偏私的問題時說，至於下一步行動，則將交由警方作出定奪。

“有關VVIP違反管制令的事件從昨日延燒至今早，如我之前說，沒有人可以凌駕於法律之上，而在涉及政府官員的案件，據我瞭解，警方已傳召涉及者。”

指代議士獲准派援助品

此外，詢及VVIP派發援助品的問題被政治化，政府是否會考應要VVIP暫停這類活動，以及是否會出台一套指南以規定執行的程序問題，依斯邁沙比利說，代議士就如政府機構，他們都獲准執行任務，而照顧各自選區內的人民福祉是他們的職責。

“但是，最好是可以通過前線人員，例如自願警衛隊和民防部隊進行這樣的活動。”

他指出，人民代議士，包括國會議員和州議員可以在管制令期間進行會見人民和任何援助活動，惟必須遵守國家安全理事會發出的標準作業程序（SOP），而政府早前已經發出了有關SOP給代議士們。“他們必須遵守標準作業程序，嚴禁舉辦大型的施贈活動、辦宴會和見面會，車隊也不須有許多車輛，僅僅2或3人隨團參與分派食物和援助品就足夠了。”

只要人民配合 第三階段管制令或縮短

沙比利表示，只要人民配合政府遵守行動管制令，目前正在實行中的第三階段行動管制令可能會縮短。他表示，衛生總監拿督諾希山這2、3天的文告，包括特別部長會議上所聽取的匯報會，都顯示大馬的冠病確診病例正在減少中。

“這明確顯示，政府所採取的行動，也就是首相丹斯裡慕尤丁宣佈的行動管制令是正確的，我們相信管制令能切斷冠病的傳染鏈。”

沙比利表示，政府強制回國者進行隔離也是正確的決定。

“我們有效控制了回國的我國公民傳播冠病。”

他希望人民相信，政府的每一項措施都是為了保障人民的安全及福祉。

“因此，我要求及呼籲人民遵守行動管制令及政府的每一項指示，以便我們能切斷冠病傳播鏈，並能加快結束行動管制令。”

“上蒼保佑，只要我們共同這麼做，可能現在的行動管制令得以縮短，或是結束。”

ATM 8am至8pm提款

依斯邁沙比利指出，政府於今日決定了限制國內的銀行自動提款機的運作時間，即從早上8點到晚上8點，因此，人民不能再用晚上需要提款作為理由而出門。他說，在此前，自動提款機是24小時開放，據警方的匯報，有許多人以緊急情況需要提款作為理由而在晚上出門，有者甚至是半夜出門。

他說，有鑒於此，今日的會議中決定了縮短自動提款機的運作時間，所以，今後人民再無理由在晚上出門了。

另一方面，依斯邁沙比利說，內政部在獲得總檢察署的勸告下，已經把11間監獄學院在憲報頒布為扣留違反行動管制令者的臨時監獄，而這些臨時監獄將從本月23日開始啟用。他說，衛生部將會協助派駐衛生官員到有關臨時監獄執勤。

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17返國大馬人確診被隔離 避免爆發新感染群危機

依斯邁沙比利透露，從國外返抵國門的大馬人中已有17人確診冠病，所幸政府要求他們進行強制隔離，因此大馬並沒有爆發回國者為傳染冠病源頭的新感染群。

他表示，政府明白有者對強制隔離感到不滿，但最終顯示這個決定是正確的。“試想想，如果我們允許他們進行居家隔離，我們可以想像，他們的家人肯定接觸到冠病確診者，如果他們的家人出門到超市等場所進行採購，也肯定會發生廣泛傳染，也肯定會引發涉及外國回來者的新感染群。”

“上蒼保佑，在做出這個正確做法後，我們有效控制了回國的我國公民傳播冠病。”

他說，政府在第二階段的行動管制令實行回國者須強制隔離的政策，也讓確診者免於將冠病病毒傳染給他們的家人。

“我們看到有的國家，他們的人民回國後沒有被隔離，或只是居家隔離，最終導致確診人數上升。”目前，已有1萬1947名大馬人在回國後進行強制隔離，截至4月18日，已有1290人完成14天隔離期，獲准回家；而仍在進行強制隔離的有1萬6653人。正被使用的隔離中心有190間，昨天也有573名大馬人回國，並被送往隔離中心強制隔離。

部長表示，有72名在西馬半島完成14天強制隔離期的砂拉越及沙巴人將在國家天災管理委員會（NADMA）的安排下乘坐班機回到東馬，且無需再進行強制隔離。

針對齋戒月送餐課題 國安會將制定SOP

沙比利指出，國家安全理事會將在未來兩、三天內出台一套有關管制令期間齋戒月的標準作業程序（SOP），特別是送餐服務方面。

“我們知道可能有些人需要訂餐來作封齋餐（Sahur），無論如何，政府決定了，由國安會制定一套有關齋戒月的SOP，尤其是在送餐方面的，這將在這兩、三天內出台。”