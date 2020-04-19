尤端祥：只限2組別申請 檳島推5元管制通行卡

（檳城19日訊）檳島市長拿督尤端祥指出，檳島市政廳和警方商議後，即日起推出“行動管制令通行卡”（Kad Pergerakan PKP），但只限2個組別人士申請，即外送食物或供應食材者，以及有執照小販可申請，每張卡收費5令吉。

他說，此卡可透過市廳官網或臉書申請，主要是為了控制、協調和監控小販及食品或貨物供應商的動向，同時該廳在這期間也建立一個追蹤網絡，以協助警方執法。

他今日通過臉書直播說明通行卡用途，指此卡雖然只限2個組別人士申請，但不是市廳管轄的餐飲業業者也可提出申請，不過市廳會與警方商討及過濾後，才考慮是否批准。

向市廳官網或臉書申請

“擁有此卡者，僅適用於從家裡出門到營業場所，或送餐及送食材，比如運送蔬菜、海鮮及水果等。”

他說，送餐者只限在營業場所的10公里範圍內送餐，至於送食材者，也只能把食材送到獲批准的地點而已。

他強調，通行卡不能轉手他人，市廳有權利隨時取消違規者的通行卡。

至於通行卡其他細則，比如一對夫妻皆是小販，是否可共車及需申多少張通行卡？尤端祥回應，市廳不反對夫妻小販申請2張卡，不過車內兩人中只擁有一張卡，萬一遇到路障檢查，警方有權判斷及採取行動。

禁市集搭棚營業

尤端祥說，在管制期，市廳不允許新店或新檔口，以市集或搭棚的形式營業，不過有執照小販可在家準備食物，然後售出，或透過外送平台，如GrabFood、Foodpanda或DeliverEat，外送食物給訂餐者。

“由於榴槤季節將近，我們是允許榴槤園主在這期間售賣榴槤，不過只能在榴槤園內或是透過網絡方式售出。”

他指出，若沒有執照者，又想在這時期售賣自家自製的食物，都要向市廳申請執照，且須打預防針及通過體檢。

他還說，那些不在政府宣布的41個送餐平台或個人名單內的人士，若想成為送餐或送食材者，都要根據政府訂下的標准作業程序，包括接受冠病檢測。至於檢測細節，市廳還在等待衛生部或國防部更詳細的細則。

另外，尤端祥也補充，在行動管制令期間，餐車、花店、摩多維修店一律不可營業。