首長：醫療經濟須平衡發展 檳採對策緩解疫情衝擊

（檳城19日訊）檳州首席部長曹觀友指出，新冠肺炎大流行是全球目前的最大挑戰，疫情也導致許多國家陷入停滯狀態。

他說，各國須在醫療保健及經濟持續發展間保持平衡。檳州政府已採取對策以緩解疫情對人民所造成的影響。

“豐富的工業經驗相信可協助檳州渡過此難關。過去50年檳州電子與電氣工業有著顯著發展，業務和產品多元化可在檳城重回常態後進一步在技術、創新工具和產品上取得突破，刺激新業務並為本地供應鏈帶來商機。”

他說，檳城的醫療設備在過去10年蓬勃發展，為檳州多元發展創造強大的平台和能力。在全球對醫療設備需求下，將為檳州醫療設備領域開拓了商機，同時創造新的商業及就業機會。

曹觀友指出，檳州也將擴大食品生產、農業和漁業資源中心，以加強食品的安全性。

“另外，數字經濟將通過提高企業效率和生產力、擴大現有市場和尋找新市場來創造新的可能性，讓檳城中小企業受益，並培養與技術相關的企業精神，以支持生態系統，從而加速發展。”

“檳城作為電子商務、雲電子商務、虛擬和電訊基礎設施的基地，可提供緩衝效應並抵消其它行業所受的影響。”

他指出，通過“數碼檳城”（Digital Penang），州政府將與科技專家共研“檳州重返正軌策略”（Next Normal Strategies）中的新技術解決方案，鼓勵經濟部門使用數碼平台實施經濟改革。

“州政府通過檳州職業援助和人才中心（CAT）提供就業匹配服務，將人才與公司聯繫。”

他說，政府關注中小型企業發展是因為它提供了大部分的就業機會。檳城政府推出3000萬令吉檳州關懷中小型企業貸款計劃，以協助中小型企業擺脫財務困境。

“在邁向疫情後的新常態，我們會繼續加強標準作業程序及衛生制度，同時監督疫情並專注公共衛生、社會福祉和經濟影響。”

他相信，憑借大家的力量檳州將能渡過這次難關，艱難時刻只會使大家變得更堅強。（CYL）