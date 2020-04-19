隆市防疫不鬆懈 居民禁進出封鎖範圍

（吉隆坡19日訊）因為出現新冠肺炎病例而在加強行動管制令下被封鎖的City One大廈、雪蘭莪敏申組屋及馬來亞組屋，執法當局至今仍不放鬆對這3座建築的監督行動，依然不讓任何居民進出。

在衛生部的勸告下，軍警人員先於3月31日封鎖City One大廈，之後又於本月7日封鎖雪蘭莪敏申組屋及馬來亞組屋；上週二（本月14日），又封鎖了組屋所住的印度清真寺路一帶的6條路段。

今日上午約10時，警員人員穿上防護衣及背上沉重的消毒液，在City One大廈四周的警察亭及流動警亭噴灑消毒液，展開消毒工作。

至於上午前來接班的醫務人員，人人都穿戴口罩、面罩、頭套及防護服，而且在展開工作前又互相檢查彼此穿戴的防護服，顯得非常謹慎。

與此同時，在分界堤拍攝的媒體也被軍警人員要求退到對面街道拍攝，以確保健康及安全。

中午12時13分，一輛救護車駛入被封鎖的雪蘭莪敏申組屋及馬來亞組屋範圍，醫務人員在與駐守的軍警短暫交代後，便駛入封鎖範圍內。不過，隨著封鎖範圍擴大，除了執勤的軍警和醫務人員，任何人都不可進入封鎖範圍，因此無從知道該輛救護車是否接走組屋居民。

衛生部資料顯示，雪蘭莪敏申組屋截至昨天共有84宗累積病例及84宗活躍病例；馬來亞組屋共有6宗累積病例、5宗活躍病例及1宗治癒病例。

City One大廈則有39宗累積病例、21宗活躍病例、17宗治癒病例及1宗死亡病例。